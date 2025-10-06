Aguas de Montilla refuerza la limpieza de imbornales ante la inminente temporada de lluvias



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

La empresa mixta, que gestiona el ciclo integral del agua en la localidad, ha reforzado las tareas de limpieza y mantenimiento de imbornales para garantizar el correcto funcionamiento de la red de saneamiento y alcantarillado de cara a la inminente temporada de lluvias.La iniciativa, que se prolonga durante varias semanas y se planifica por sectores para abarcar de manera ordenada los más de 95 kilómetros con los que cuenta la red, se centra especialmente en aquellas zonas del municipio más afectadas por las precipitaciones, con el objetivo de prevenir problemas de desagüe y minimizar el impacto de las tormentas, cada vez más intensas debido al cambio climático.En colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento ha intensificado sus esfuerzos en las últimas semanas para asegurar que las infraestructuras estén en óptimas condiciones.Este refuerzo, según ha explicado la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, se integra en un plan integral que no solo contempla la limpieza física de la red, sino también la modernización digital de los procesos de gestión y seguimiento."Gracias a estas mejoras tecnológicas, se logra una capacidad de respuesta rápida y eficiente ante cualquier incidencia", explicó la presidenta del Consejo de Administración de Aguas de Montilla, quien recalcó que "estas actuaciones son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos durante episodios de lluvias intensas". En ese sentido, la edil montillana reconoció que "nuestro objetivo es anticiparnos a los problemas y hacer de Montilla una ciudad cada vez más preparada ante fenómenos meteorológicos adversos y más sostenible".El plan de mantenimiento de Aguas de Montilla incluye más de 300 revisiones anuales en las siete estaciones de bombeo repartidas por el municipio, además de la limpieza periódica de rejas de desbaste, cámaras, arquetas y alivios. A todo ello se suman los sistemas de telecontrol y alarmas que monitorizan de manera constante el estado de las instalaciones, que permiten una intervención inmediata en caso de detectar algún fallo o anomalía.Por otro lado, la empresa también desarrolla campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. En ellas se incide en la necesidad de evitar el uso inadecuado de rejillas, imbornales y retretes, recordando el grave perjuicio que provocan en la red residuos como las toallitas y otros productos de higiene desechables. Estos objetos, aunque parezcan inocuos, llegan a bloquear tuberías y ocasionar daños que complican el funcionamiento del sistema.Con este conjunto de actuaciones, Aguas de Montilla ha reafirmado su compromiso con la resiliencia del municipio frente a los efectos del cambio climático, apostando por una gestión eficiente y sostenible de las infraestructuras hídricas. La empresa —participada por el Ayuntamiento de Montilla y por Hidralia— ha defendido que "la prevención es la clave para evitar situaciones de riesgo y garantizar que la ciudad pueda afrontar con garantías los episodios de lluvias que caracterizan cada otoño".