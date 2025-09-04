Trofeo de la Vendimia: el Écija Balompié se impone al Montilla Club de Fútbol

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Montilla Club de Fútbol cayó anoche por dos tantos a cuatro ante el Écija Balompié en el Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio", en un encuentro que formó parte de la. El choque correspondió a la novena edición del Trofeo de la Vendimia, un clásico del verano montillano que volvió a congregar a numerosos aficionados en las gradas.El partido comenzó con la expectación propia de las grandes citas, con el atractivo añadido de medir a dos equipos con aspiraciones muy distintas en esta pretemporada. Los vinícolas llegaban a la cita tras una preparación exigente, en la que habían alternado luces y sombras: tres victorias frente al Atlético Palma del Río Club de Fútbol, el Arcos Club de Fútbol y el Salerm Puente Genil Fútbol Club, junto a tres derrotas contra la Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno, el propio Atlético Palma del Río en el segundo cruce, y el Club Deportivo Pedrera.Con este bagaje, la escuadra dirigida por Isaac Cuesta buscaba un triunfo ante el Écija Balompié que reforzara su confianza antes de iniciar la liga, dentro de poco más de una semana. Será en un partido a domicilio, frente al Club Deportivo Inter Sevilla.La cita de anoche estuvo marcada también por el buen ambiente en el graderío. El club había fijado precios populares para facilitar la asistencia: los abonados y los menores pudieron entrar de forma gratuita, mientras que la entrada general tuvo un coste de tres euros. Detalles que ayudaron a dar un aire festivo al choque, a pesar del desenlace deportivo.Enfrente, el Écija Balompié llegó a Montilla en pleno rodaje de su pretemporada. El conjunto sevillano, bajo la dirección de José Miguel Martín "Chiva", afrontaba su cuarto amistoso tras un balance de dos victorias, ante el Club Deportivo Peñaflor Fútbol Sala y el Club Deportivo Colonia de Fuente Palmera, y una derrota en los penaltis frente al Lora Club de Fútbol. Pese a esas experiencias previas, los astigitanos demostraron solidez y capacidad de reacción, imponiéndose finalmente en el marcador con un 2-4 que reflejó su mayor pegada en las áreas.De este modo, el Trofeo de la Vendimia terminó cayendo del lado visitante, en un duelo que permitió a los aficionados montillanos medir el nivel de su equipo antes del inminente arranque liguero y que ofreció al Écija una nueva victoria con la que afianzar su preparación veraniega.