Señales en vez de toques: cómo aprendemos a amar en Internet

El amor ya no se asocia con serenatas debajo de la ventana. Hoy en día, se expresa de una forma muy diferente: a través de Internet. Los emoticonos han reemplazado las emociones y las miradas, los roces casuales se han vuelto likes y, para una cita, ya no necesitas una mesa (una cámara para una videollamada es suficiente). En la década de los 2020, la gente se conoce, se enamora, liga e incluso rompe con su pareja a través de las pantallas de sus móviles y ordenadores. ¿Hay algo bueno en experimentar sentimientos de esta forma? Por supuesto. Sin embargo, también tiene sus inconvenientes...
Tardamos menos de 50 años en cambiar radicalmente el proceso de acercarnos a nuestra pareja. En la década de los 80, la gente se conocía y comenzaba relaciones principalmente en lugares públicos y en el trabajo: universidades, transporte público, colas en el supermercado, discotecas, etc. La comunicación estaba extremadamente limitada por las opciones disponibles. Las opciones eran únicamente quedar en persona, algo que no era fácil de acordar o una llamada de teléfono fijo, algo que no estaba disponible para todo el mundo. Por eso el camino hacia la intimidad, incluso entre aquellos que estaban profundamente enamorados, podía alargarse durante meses.
La tecnología moderna ha eliminado las barreras entre personas. Hoy en día no hay necesidad de ir a una discoteca especial, ir a clase o incluso salir para poder comunicarte. Todo lo que necesitas para encontrar a alguien y acercarte está ya en tu mano: un dispositivo con acceso a Internet. Puede ser un móvil o un ordenador. Ambos dispositivos te dan acceso a mensajería instantánea donde puedes comunicarte a cualquier hora del día, sin límites. Aquí es donde surge la simpatía, empiezan el diálogo, los intereses e incluso se revelan secretos. La gente comparte su información personal más rápidamente, saltándose los niveles graduales de la revelación. El romance ahora suele desarrollarse a través de mensajes y la primera vez que quedas en persona es simplemente una continuación de la conexión emocional existente.
Las apps de mensajería no son el único componente esencial de las relaciones en el siglo XXI. La inteligencia artificial las complementa. Muchos video chats y plataformas de citas usan la IA para encontrar instantáneamente a la gente más interesante y relevante para chatear. Este “mediador” no genera preocupaciones ni temores. La razón radica en su funcionamiento.
Los algoritmos de los chats al azar y las apps de citas analizan el comportamiento de cada usuario:
Las redes neurales, a veces, saben más sobre nosotros que nosotros mismos. Por eso, pueden encontrar de forma fácil a alguien para chatear que esté cerca y tenga intereses similares.
Por eso es tan cómodo ligar en los videochats modernos. El riesgo de encontrar a alguien completamente incompatible es mínimo. Si el usuario está activo, el sistema puede reconocer a quién necesitan y sugerir rápidamente a alguien para conversar.
Sin embargo, no es prudente confiar a ciegas en los algoritmos. Es importante recordar que están basados en datos y no en sentimientos. Incluso los algoritmos más avanzados nunca podrán comprender esa “chispa entre nosotros” o si existe “química” entre dos personas con intereses, personalidad y edad diferentes. Los algoritmos se limitan a reducir el rango de búsqueda y hacerlo así un poco más simple.
Cada año que pasa, conocer gente y empezar relaciones en Internet se vuelve más común. Esto se justifica por varias ventajas de tener un romance en Internet:
Por otro lado, los romances en Internet también tienen sus desventajas:
Los romances en Internet pueden ser vibrantes, interesantes y duraderos. Sin embargo, no proporcionan todas las ventajas de una comunicación en persona. Por eso, en el mundo de hoy, lo ideal es una combinación entre “ligar en Internet + comunicación a través de videollamada + quedar en persona”.
Una parte importante en las relaciones hoy en día son las videollamadas. Hace tiempo que pasaron de ser simples “conversaciones en pantalla” a “citas virtuales”. Este formato te permite ver a la otra persona, observar sus expresiones faciales, comprender mejor su carácter y sentir su presencia. Para aquellos que solo buscan el amor o simplemente nuevos contactos, las videollamadas lo hacen posible con el mínimo esfuerzo y riesgo. Por ejemplo, en el servicio para realizar videollamadas con extraños videollamadas.chat puedes encontrar a alguien con quien tener una conversación sincera sin necesidad de rellenar un perfil.
Las videollamadas tienen un papel importante ya sea en las relaciones de pareja a distancia o simplemente para ligar en Internet. Eliminan parcialmente la distancia digital, devolviendo esa chispa a la interacción.
Hace tan solo 30 años, era difícil imaginar que las relaciones podrían empezar y desarrollarse a gran distancia, utilizando un pequeño dispositivo. Pero hoy, casi cualquiera de nosotros ha tenido la experiencia de ligar a través de videochats, comunicarse a través de apps de mensajería y relaciones virtuales a distancia. Por eso, sería imprudente descartar la posibilidad de que en 10, 20 o 30 años utilicemos guantes hápticos para transmitir caricias a distancia o dar paseos virtuales con nuestra pareja.
La tecnología está evolucionando constantemente y se infiltra cada vez más en el ámbito del amor y las relaciones. Incluso ahora, podemos utilizarla para encontrar pareja, comunicarnos a distancia y desarrollar nuestra relación. La clave es recordar que el amor siempre necesita atención, implicación y sinceridad, incluso en Internet.
¿Cómo han cambiado los niveles de intimidad en la era de la mensajería instantánea?
La función de los algoritmos: por qué confiamos en las apps para elegir pareja
La ilusión de la intimidad: las ventajas y los inconvenientes de los romances en Internet
Las videollamadas como alternativa a las citas
Cuál es el futuro: ¿Amor en el metaverso?
