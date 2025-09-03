El Campus Universitario y de FP en Sevilla que te conecta con el empleo

Sevilla cuenta con el único Campus de Formación de una Cámara de Comercio en España y en Europa con Grados Universitarios Oficiales y FP Superior y Dual
‘Si lo quieres, ve a por ello’. Con este rompedor lema, el Campus Universitario y Superior de la Cámara de Comercio de Sevilla sigue siendo un referente en Andalucía Occidental, ofreciendo Grados Universitarios y Ciclos Formativos Superiores innovadores que conectan al estudiante con el mundo laboral desde el primer momento.
Una formación diseñada desde las necesidades de las empresas, impartida por profesionales en activo, con un enfoque global y empleando las herramientas más innovadoras y digitales, son la receta del éxito de su singular itinerario formativo que tiene como objetivo formar a futuros profesionales capaces de afrontar los nuevos retos laborales.
Una metodología que ofrece una experiencia formativa única en Europa con Programas de Emprendimiento y de Empleabilidad, Planes Internacionales, Talleres de Competencias, Becas y Ayudas y networking con más de 300 jornadas con empresarios y profesionales que potencian la inserción laboral de los estudiantes que se forman anualmente en el Campus EUSA y en el Centro FP Superior de la Cámara de Comercio de Sevilla.
Un Campus donde destaca la conexión de los Grados Universitarios y de los Ciclos Formativos Superiores y Duales con el mundo empresarial, contando con más de 500 empresas colaboradoras y más de 90.000 convenios de prácticas de empresas.
Más de 75.000 familias han confiado el futuro profesional de sus hijos al Campus de Formación de la Cámara de Comercio de Sevilla
¡Diferénciate: Grados Universitarias Oficiales + Especializaciones!
La diferenciación desde la formación universitaria es clave para impulsar la empleabilidad de los estudiantes. Por ello, el Centro Universitario EUSA impulsa el talento de sus alumnos y alumnas a través de innovadores Grados Universitarios con Titulación Oficial de la Universidad de Sevilla + Especializaciones Profesionales de la Cámara de Comercio de Sevilla:
- Grado Oficial de Periodismo + Comunicación Digital y Corporativa.
- Grado Oficial de Publicidad y RRPP + Marketing Digital y Comunicación Empresarial.
- Grado Oficial de Comunicación Audiovisual + Producción Multicanal.
- Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo.
El 95% de los alumnos del Campus de la Cámara de Sevilla recomienda la formación que han recibido
Referentes en Formación Profesional Superior y Dual Oficial
El Centro FP Superior de la Cámara de Comercio de Sevilla ofrece 14 Ciclos Formativos Superiores y Duales con Título Oficial, Prácticas en Empresas y Bolsa de Trabajo, en diversas especialidades como Educación Infantil, Turismo, Acondicionamiento Físico TSAF, Administración y Finanzas, Sonido, Realización Audiovisual, Animación 3D y Videojuegos, Desarrollo de Aplicaciones Web y Multiplataformas, Marketing y Publicidad, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Comercio Internacional, Cocina y Restauración.
Impulsa tu Futuro en un Campus Universitario y Formativo único en Europa
Apuesta por una formación con garantías que capacita a los profesionales del futuro, con las técnicas y herramientas más innovadoras.
Despeja tus dudas sobre los Grados Universitarios Oficiales y FP Superior y Dual llamando a los siguientes teléfonos o contactando por WhatsApp al 627 364 537 - 678 610 311 - 687 402 928 o en la sede principal, ubicada en la calle Plácido Fernández Viagas de Sevilla. También puedes visitar el Campus Cartuja Center (con cita previa) o consultar los perfiles sociales en Facebook, Instagram o X.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍAS: EUSA
