Balance sobresaliente del Montilla-Córdoba Triatlón en el Campeonato de España

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón ha firmado este fin de semana una destacada participación en los Campeonatos de España de Triatlón en distancia Sprint celebrados en la localidad murciana de Águilas, donde varios de sus integrantes dejaron huella tanto en la categoría Élite como en los Grupos de Edad.Entre las féminas élite, Marta Román demostró su regularidad con un meritorio trigésimo puesto, mientras que Alicia Soriano cruzó la meta en la posición 44.ª y Ainhoa Ruiz lo hizo en el lugar 50.º, completando así un bloque de gran nivel frente a las mejores especialistas nacionales. En la misma categoría masculina, Rafael Arroyo ocupó la posición 69.ª y Pablo Abad, la 72.ª, en una prueba marcada por la dureza y el altísimo ritmo competitivo.Los grandes éxitos para el club montillano llegaron en los Grupos de Edad. Lidia Durán brilló con luz propia y se colgó la medalla de plata en el rango de 30 a 34 años, mientras que Sergio Espejo, en esa misma franja, consiguió una valiosa medalla de bronce.Por otro lado, el laureado deportista montillano Antonio Luis Ramírez Durán también alcanzó el podio, en su caso en la categoría de 50 a 54 años, confirmando el excelente momento del triatlón veterano. Por su parte, Juanjo López firmó una sólida vigésimo novena plaza en el grupo de 20 a 24 años y Pablo León logró la trigésimo sexta, completando así una actuación coral que aportó amplitud de registros al balance final del equipo.El campeonato, que reunió a lo más granado del triatlón nacional, dejó igualmente nombres propios que acapararon la atención en las categorías inferiores. Cristina Jiménez-Orta y Damián Suárez se proclamaron campeones de España Júnior en distancia Sprint, con títulos juveniles para Livia Guillén y Luis Piña, y cadetes para Adriana Solanes y Francesc López. Estas victorias confirmaron el potencial de la cantera española en una cita que, además, volvió a convertir a la localidad murciana en epicentro deportivo de primer nivel.Los cronómetros también registraron gestas para el recuerdo. En el nacional júnior femenino, Jiménez-Orta cruzó la meta con un tiempo de 22:27, quince segundos menos que Marta Novo y treinta y dos por delante de Lucía Piñón. En la prueba masculina, Suárez paró el reloj en 20:05 tras un emocionante sprint con Lucas García, con apenas siete segundos de margen respecto a Manuel Prada.El panorama competitivo en Águilas se completó con los títulos juveniles, donde Livia Guillén dominó con un registro de 23:24, y Luis Piña se impuso con 20:18 a sus rivales más inmediatos. En cadetes, Adriana Solanes y Francesc López se enfundaron los maillots de campeones nacionales tras pruebas que se decidieron en segundos y que auguran un futuro prometedor.De igual modo, el Campeonato de España de Triatlón Inclusivo ofreció una vibrante demostración de esfuerzo compartido. Casi treinta equipos compitieron en esta modalidad, que dejó la victoria masculina en manos del paralímpico Héctor Catalá junto a Daniel Tolosa, mientras que en la femenina el triunfo fue para Andrea Miguélez y Ana María Santiso. El relevo inclusivo mixto se resolvió a favor de Diego Molina y Noelia Juan.En ese contexto de gran nivel, los resultados del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón son especialmente relevantes. Y es que el club no solo colocó a varios de sus representantes entre los mejores triatletas Élite, sino que además regresó con tres medallas en Grupos de Edad, un botín que reafirma su trabajo constante y el crecimiento de su escuela de deportistas.La cita murciana ha dejado claro que el futuro del triatlón nacional está asegurado y que clubes como el Montilla-Córdoba Triatlón siguen alimentando la ilusión de ver a sus deportistas competir con los grandes nombres de este deporte. Los próximos retos marcarán el camino, pero en Águilas ya ha quedado constancia este fin de semana de que el esfuerzo y la pasión siguen siendo la mejor receta para alcanzar la gloria.