Vuelven los Torneos Deportivos Locales por la Fiesta de la Vendimia

El Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla ha convocado, un año más, los Torneos Deportivos Locales “Fiesta de la Vendimia”, que tendrán lugar del 25 de agosto al 5 de septiembre en las instalaciones deportivas municipales.Esta cita, que combina diferentes modalidades deportuvas, ofrecerá un programa variado que pretende complementar el conjunto de actividades que se desarrollan en las jornadas previas y posteriores a esta emblemática fiesta montillana, declarada "De Interés Turístico Nacional".Las modalidades incluirán voleibol 3x3, baloncesto masculino y femenino en formato 3x3, fútbol sala masculino y femenino, tenis de pista para menores y mayores, así como pádel. En todos los casos, la competición se desarrollará mediante un sistema de eliminatorias.El plazo para inscribirse finalizará el próximo miércoles, 20 de agosto, y las inscripciones podrán formalizarse en la Oficina de Administración de la piscina municipal de verano o a través de correo electrónico, en la direcciónAdemás, el programa deportivo de la Fiesta de la Vendimia se completará con el, una cita ya consolidada que volverá a reunir a jugadores de todas las edades y niveles. El evento se celebrará el sábado 6 de septiembre, a partir de las 9.30 de la mañana, en el salón de actos de la, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.