El PCE lanza en Montilla una campaña contra el aumento del gasto militar y las presiones de Trump

El Partido Comunista de España (PCE) ha lanzado en Montilla una campaña de rechazo a las amenazas de Donald Trump contra España en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya. La iniciativa se ha materializado con una pegada de carteles por diferentes calles de la localidad, como gesto simbólico frente a unas declaraciones que, según la organización, cuestionan la soberanía del país.Fuentes del PCE de Montilla han expresado su rechazo rotundo a las "inaceptables amenazas vertidas por Donald Trump contra nuestro país en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya". El presidente estadounidense declaró que “cuando negociemos algún acuerdo comercial con España, le haremos pagar el doble”, como castigo por no alcanzar el objetivo de gasto militar del 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) que promueve la Alianza Atlántica.Desde la formación se señala que este nuevo ataque verbal, lejos de ser anecdótico, "confirma la naturaleza mafiosa y coercitiva del proyecto atlantista". En ese sentido, destacan también otra de las frases pronunciadas por Trump —“España va por libre, es injusto”—, que consideran "no es solo un insulto a nuestra soberanía, sino una expresión clara de la lógica imperialista que subordina las decisiones de los gobiernos europeos a los dictados estratégicos de Washington".El PCE de Montilla manifiesta además su rechazo al incremento del gasto militar impulsado por el Ejecutivo central. "Rechazamos de frente la injerencia de Trump, y aunque valoramos positivamente el papel destacado que está jugando el Gobierno español frente al objetivo del 5 por ciento del PIB para gasto militar que quieren imponer EEUU y la OTAN, también rechazamos el incremento al 2,1 por ciento del PIB en gasto militar acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez", sostienen.Según remarcan desde la organización, "esta cifra, aunque inferior al 5 por ciento reclamado por los sectores más belicistas de la OTAN, supone una escalada militarista que nada tiene que ver con las necesidades reales del pueblo trabajador".En ese sentido, desde el PCE añaden que "es un despropósito invertir miles de millones de euros en rearme mientras se recortan recursos en sanidad, educación, transición ecológica o protección social". Y matizan que su posición es clara: "Nos negamos a entrar en el debate del 'cuánto' hay que gastar en Defensa dentro del marco de la OTAN. Lo que cuestionamos es el modelo en su conjunto. Nuestra posición es clara: OTAN no, bases fuera".Para el PCE, España "no necesita misiles, fragatas ni cazas de combate: necesita escuelas, hospitales, vivienda y justicia social". Y defienden que lo que reclama el país "no es más integración en bloques de guerra, sino soberanía, desarme y solidaridad internacional".El mensaje, que han querido visibilizar con la campaña en Montilla, se resume en el compromiso de la formación con la paz. "El PCE reitera su compromiso con la paz, con una política exterior no alineada y con la construcción de un mundo multipolar basado en la legalidad internacional y la cooperación entre los pueblos", sostienen las mismas fuentes, que concluyen afirmando que "frente a las amenazas de Trump y los señores de la guerra de la OTAN, alzamos nuestra voz para decir 'basta'. Y frente a la amenaza imperialista, reclamamos más soberanía, más lucha y más seguridad humana".