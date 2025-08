Montilla lidera el aumento de delitos en la provincia según la AUGC

La ratio de delitos en Montilla, por debajo de la media



JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

Montilla ha experimentado un "preocupante" aumento de la criminalidad en los últimos cinco años, situándose a la cabeza de los municipios cordobeses en los que actúa la Guardia Civil. Así lo ha revelado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tras analizar los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior entre los años 2019 y 2024.Según esta organización, que representa a más de 30.000 agentes en toda España, el número total de delitos en Montilla se ha incrementado un 98,7 por ciento durante ese periodo, una cifra que casi duplica la media provincial (23,9%) y se sitúa muy por encima de los datos autonómicos (20,7%) y nacionales (11,6%). Este crecimiento, que la AUGC califica de “preocupante”, contrasta con la pérdida progresiva de efectivos en la plantilla de la Guardia Civil.Y es que, mientras los delitos crecen, los medios humanos disminuyen, según sostienen desde la AUGC. La provincia de Córdoba arrastra un déficit de unos 165 guardias civiles, lo que representa el 13 por ciento de su plantilla. Solo en los últimos tres años se ha perdido un 5,8 por ciento de efectivos, una situación que, según la asociación, afecta gravemente a la seguridad ciudadana.Además, muchas dependencias del Instituto Armado en la provincia de Córdoba permanecen cerradas y las patrullas disponibles deben cubrir varias localidades a la vez, una carga que se agrava durante el verano por las vacaciones y las comisiones de servicio.En el caso concreto de Montilla, la criminalidad convencional —es decir, los delitos que suelen vincularse con la presencia policial en las calles— ha aumentado un 73,4 por ciento, una cifra que dista mucho del incremento provincial del 3,2 por ciento o del 0,4 por ciento registrado a nivel nacional.Los delitos de lesiones y riña tumultuaria se han disparado un 233 por ciento, mientras que los delitos contra la libertad sexual han crecido un 150 por ciento. También se han duplicado los casos de tráfico de drogas, y los robos con fuerza en domicilios y establecimientos han aumentado un 96 por ciento. Solo dos tipos de delitos han disminuido, según el análisis proporcionado por la AUGC: los robos con violencia y las sustracciones de vehículos.La cibercriminalidad tampoco ha sido ajena a este fenómeno. En Montilla, los delitos cometidos a través de medios digitales se han incrementado en un 259 por ciento, una tendencia que también se ha registrado en localidades como Puente Genil, Palma del Río o Priego de Córdoba.Pese a todo, la ratio de delitos por cada mil habitantes en Montilla (28,7 infracciones) sigue por debajo de la media provincial (40,5), autonómica (47,3) y nacional (50,5). No obstante, desde la AUGC insisten en que esa cifra no debe servir para relativizar el problema. “Las estadísticas son claras: la criminalidad ha crecido de forma sostenida en nuestra demarcación, y lo ha hecho muy por encima del resto del país”, han advertido.Además, han criticado la actitud de algunos responsables públicos que, en los últimos meses, han tratado de “restar importancia” a estos datos. “El problema es real y tiene nombres concretos: falta de medios, falta de personal y una creciente sensación de impunidad”, han sentenciado desde la asociación.Por otro lado, la AUGC ha lamentado que el Ministerio del Interior no publique datos específicos de otras localidades importantes como Baena, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco o Montoro, cuya inclusión en las estadísticas —apuntan— “aumentaría considerablemente el número total de delitos registrados”.Mientras tanto, en municipios como Montilla, la falta de guardias civiles y el incremento sostenido de delitos se han convertido en una combinación que, según la AUGC, “pone en serio riesgo la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”.