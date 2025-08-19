Manuel Bellido Mora | La arquitectura del vino (II)

Arturo Ramírez Laguna interviene en un pleno de la Corporación, el 20 de abril de 2006.

[FOTO: J.P. BELLIDO]

Interior de las Bodegas Williams & Humbert, en Jerez de la Frontera

[FOTO: J.P. BELLIDO]

Homenaje a la Mezquita

Planos de la Bodega de Los Ángeles de Aguilar de la Frontera.

[FOTO: ARTURO RAMÍREZ LAGUNA]



[FOTO: Fuente de la Plaza Vizconde de Miranda, en Córdoba[FOTO: TURISMO DE CÓRDOBA

En todo el proceso de gestación de la Bodega de Los Ángeles, en Aguilar de la Frontera, hay un mérito central que, indiscutiblemente, corresponde a otro montillano, Arturo Ramírez Laguna que, puede decirse, debutó como arquitecto con una obra de gran altura y trascendencia. Dejemos a él mismo que nos lo cuente.“El encargo de hacer la bodega de Los Ángeles en Aguilar de la Frontera me llega al poco de acabar los estudios de Arquitectura. Es una oportunidad que surge gracias a mi suegro, José María Pineda, que entonces estaba muy relacionado con la empresa Carbonell: era uno de sus responsables”.“Gracias a su decisiva influencia pude asumir este importante proyecto. Y claro, él hizo todo lo posible para que yo me estrenase como arquitecto con una obra de categoría. Fue así como me inicié con un proyecto de gran envergadura a principios de la década de los setenta”.Arturo Ramírez ya estaba familiarizado de una manera natural con la tradición bodeguera de su tierra natal. Su mirada, desde niño, se había cultivado entre lagares de la Sierra y las numerosas lagaretas que formaban parte sustancial de las casas de agricultores y cosecheros en el casco urbano.Para él, tampoco eran un secreto los recintos de los grandes nombres: Cobos,, Montulia, Bellido y Carrasco, Ortiz Ruiz, Baena Panadero,… Todo esto siempre ha formado parte de su memoria sentimental. Pero, a la hora de alzar los planos de su primera gran obra, también tuvo presente alguna línea de trabajo más, como él mismo nos resume:“Me surgieron muchas dudas para ver qué es lo que tenía que hacer, cómo enfocarlo y, para inspirarme, visité las bodegas de Jerez y, naturalmente, también las de Montilla. Las de Jerez, puede decirse, tienen un planteamiento inglés de almacén de coloniales típicos en el imperio británico. Y, por esta razón, tiene una arquitectura muy práctica”.“Son una serie de columnas y de muros con arcos para proporcionar un espacio lo más amplio posible. Y con la suficiente altura para proteger del ambiente exterior a los productos que ellos comerciaban. Este es el fundamento, el modelo propio y útil de los ingleses”.En la labor del arquitecto no deben quedar cabos sueltos. Y, en este sentido, para un proyecto tan específico como este, Arturo Ramírez realizó un minucioso estudio del clima, las características y solidez del terreno, junto a otra serie de peculiaridades y rasgos.“Me documenté a fondo, y todo lo posible, sobre la tradición y tendencias de la arquitectura en las bodegas. Al principio, también pensaba que esta clase de construcciones para un fin tan concreto, tenían que tener en cuenta la cuestión de la temperatura y otras características para preservar el vino en las mejores condiciones”.“Pero me encontré con que no era esto solamente. Las bodegas son frescas no por nada especial, sino porque tienen una inercia térmica por la cantidad de líquido que tiene en su interior. Es un factor muy importante que incide en el calor, aunque también hay que tener en cuenta las variantes entre la noche y el día”.“En el caso de esta bodega de Aguilar, yo consideré adecuado un conocimiento profundo del suelo. Pensé que lo adecuado era encajar la bodega en el terreno para conseguir de manera natural una refrigeración. Es decir, decidir construir un edificio semienterrado porque, además, la orografía del lugar obligaba a esto”.“De manera que se pensó en hacer una cosa práctica para que se pudieran meter todos las andanas de botas, los cachones en hileras, como es lo preceptivo en el canon bodeguero de Andalucía, en la zona de vinos generosos de Jerez y de Montilla”.El resultado es altamente satisfactorio. Contemplarlo, tantos años después de su acabado, sigue siendo un deleite. Ahora, esto es obvio, es un cuerpo diáfano, con una presencia testimonial del vino, pero adentrarnos en él nos pone ante un sugestivo juego de simetrías a base de intercalar arcos y columnas. Es, además, una visión de figuras geométricas y de luces que va modificándose según la perspectiva que escoja el visitante. Una maravilla para los ojos que nos sumerge en la historia.“La inspiración, en parte, está tomada de la Mezquita de Córdoba, con un sinfín de columnas prefabricadas. Y, también, se dispuso un tipo de forjado arriba a base de bovedillas especiales que imitaban los techos de madera las construcciones antiguas”.Arturo Ramírez conserva en su archivo particular los planos, estudios y preliminares de esta obra seminal. En ellos puede observarse el alzado de las fachadas, la distribución en su interior, así como la planta y otros significativos datos de una obra con la que él rinde un apasionado homenaje a la Mezquita de Córdoba.Las ha recontado y, en total, es un inmueble de raíz arábiga que consta de 79 columnas exentas, sin meter las embutidas en los muros perimetrales. Pero en este sur ardiente nada estaría completo sin los patios correspondientes que le dan desahogo y ventilación.“En cuanto a la importancia del patio, es un elemento esencial en esta clase de edificios industriales. Es una forma de entrar, de recibidor, pero a la vez un punto central alrededor del cual se articulan las diferentes estancias y servicios de la bodega. Estamos hablando de un complejo que, principalmente, es una gran bodega, pero que también incluye una sala de degustación un tanto especial”.“Y para coser todo esto, pues se emplea un patio con galerías con un toque monumental tomado de la arquitectura islámica. En este sentido, la sala de degustación es un lugar más reservado e íntimo. Y Carbonell confió en mí para que buscase a un buen carpintero para hacer un artesonado como Dios manda. Cuenta con un techo de madera rico, a lo que se añaden otros elementos como son la chimenea y alguna cosa más”.El agua es otro artículo indispensable. En esta obra primigenia de Arturo Ramírez, el manantial asume un papel estético. Es lo que saluda con su rumor refrescante a quienes cruzan el umbral de la bodega, para adentrarse en ella y en sus placeres.“La fuente está inspirada, no en la existente en el Patio de los Naranjos de la Mezquita, sino en otra muy conocida de la plaza del Vizconde de Miranda, en el barrio de san Pedro de Córdoba. El patio, en definitivas cuentas, es una forma de organizar un edificio complejo”.“Es un elemento unificador. La de Aguilar es mi única bodega al completo. He hecho algún trabajo más, pero ha sido de reforma o rehabilitación, como la obra que hice en Bodegas Campos, respetando su traza antigua y tradicional, pero esta no es una bodega del porte de la de Carbonell. Estoy muy orgulloso de haber podido hacer una obra tan especial”.Aunque reside en Córdoba, donde ha desarrollado casi al completo su trayectoria profesional, Arturo Ramírez siempre ha mantenido algún nexo con su pueblo, además del familiar. Durante años tuvo una segunda vivienda de recreo en el pago de Cabriñana, en la ladera de Cerro Macho.Los retoques que le hizo, la incorporación de una puerta eclesial, el gusto por el jardín son indicativos de una personalidad que se apasiona en la defensa del patrimonio local. De hecho, una de sus máximas preocupaciones ha sido una constante atención en la salvaguarda y protección del convento de Santa Clara.A él se deben las primeras obras para restaurar y consolidar cubiertas, muros y claustros. Lo sé bien, porque una de mis primeras informaciones (una página completa en) estuvo dedicada a esta cuestión. La hice a medias con Lorenzo Marqués Muñoz-Repiso cuando ambos éramos estudiantes, gracias a Paco Solano Márquez Cruz, siempre atento al incierto futuro de nuestros monumentos, que puso esta noticia en nuestras manos de principiantes.