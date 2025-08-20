La revolución silenciosa: cómo los usuarios de Internet crean flujos de ingresos ocultos

Nuestra actividad en internet puede generar dinero extra sin que nos demos cuenta. ¿Te interesa saber más? Si eres de las personas que consumen gran parte de su tiempo frente a la pantalla haciendo varias cosas a la vez, te explicamos cómo algunas de estas se pueden traducir en ganancias adicionales.
No siempre utilizamos todo nuestro ancho de banda para realizar las actividades que ejecutamos con regularidad en nuestros dispositivos. Sobre todo si tenemos un servicio que nos ofrece una alta velocidad de conexión. Y, aunque no lo creas, se puede ganar dinero compartiendo internet.
Ahora bien, ¿Cómo funciona esto? Existen varias maneras de compartir tu ancho de banda, pero la más segura es recurrir a aplicaciones de terceros verificadas y confiables para compartir tu internet.
Esto permite que las empresas utilizan tu ancho de banda, al igual que el de otros usuarios, para efectuar una serie de actividades de vital importancia. Por ejemplo, crear nuevas camapañas de marketing basadas en los datos de la ubicación, darle impulso a nuevos productos de la marca, obtener nuevas estadísticas, entre otras.
Dependerá del lugar en el que te encuentres. Pero, por normal general, las personas pueden obtener un promedio de $0.1 a $1 por cada GB compartido desde su red. Lo más ventajoso de esto es que puedes emplear varios dispositivos a la vez y dejarlos compartiendo ancho de banda en segundo plano.
¿Te gusta la fotografía y te apasiona capturar momentos de la naturaleza o de las personas? Entonces debes saber que tu trabajo fotográfico puede ser remunerable, y es otra actividad que te generará ingresos pasivos.
Por ejemplo, puedes utilizar plataformas como Getty Images o Shutterstock. En principio, ¿Cómo funcionaría el proceso? Para ello solo tienes que cumplir con lo siguiente:
Si eres una persona con experiencia en la programación, o tienes nociones básicas en el uso de la IA para la construcción de programas, puedes considerar una alternativa atractiva: Crear un servicio web monetizable.
Puede que se trate de una tarea completa, pero cuentas con las experiencia necesaria y tienes la suficiente paciencia, puedes apoyarte de servicios como Firebase Studio. Esta herramienta de Google te permite crear sitios webs a través de prompts, aunque también te deja revisar y modificar el código.
Con este recurso puedes crear un servicio con modalidad gratuita y paga, incorporando funcionalidades extra a un servicio muy solicitado, vinculando una API de pasarela de pago como PayPal para recibir las comisiones.
La escritura creativa también puede traer sus recompensas si se crea una historia interesante. Pero, el medio también juega un papel esencial a la hora de vender tu libro, y para ello existen varias plataformas disponibles.
En este caso, hablaremos de Lulu, una web parecida a Amazon Kindle Direct, que se especializa en la creación y autopublicación de libros en español y otros idiomas. Cuenta con la capacidad de realizar publicaciones en más de 40.000 tiendas alrededor del mundo, haciendo que tu libro pueda llegar más fácil a diferentes audiencias.
Para ello, solo debes registrarte y tener a mano tu manuscrito. El sistema de Lulu se encargará de hacer la conversión al formato adecuado. Además, te brinda herramientas de personalización y promoción que harán más sencillo el trabajo de publicar tus obras.
Aunque no es una actividad del todo pasiva, siempre es bueno considerar que las tiendas tienen una modalidad cashback. Este mecanismo es, en esencia, una manera de obtener un porcentaje de tu compra de regreso.
Entonces, si eres de los compra muy seguido en tiendas en línea, considera la posibilidad de elegir sitios que ofrezcan la modalidad de cashback. Por otro lado, también hay tarjetas de crédito que incorporan este mecanismo. Así, si planeas gastar, también estarás obteniendo una remuneración pasiva o un ahorro por cada transacción.
Ganar dinero compartiendo internet
¿Cuánto se gana por compartir internet?
Venta de fotografías en bancos de imágenes
- Considera tus recursos: La idea es que la imagen tenga buena calidad, el aspecto artístico vendrá después. Por ello, verifica que tu dispositivo o cámara sean capaces de tomar imágenes con buena resolución.
- Regístrate: Accede a una plataforma de venta de imágenes y crea una cuenta para empezar a subir fotos y diseñar un espacio o “cartera” personalizada.
- Empieza a subir tu contenido: Al cargar estas imágenes, pasarán por un proceso de verificación que aprobará la calidad de las mismas y las publicará en la web.
- Obtén ganancias pasivas por venta: Si son compradas, el propietario recibe de un 15% a un 45% de comisiones.
Crear servicios en la web
Venta de ebooks en tiendas digitales
Compras en línea con cashback
