La Concejalía de Cultura clausura su Cine de Verano con la proyección de 'Inside Out 2'

Ladelproyectará mañanacomoal. Y lo hará, a partir de las, en el, una zona verde de casi 20.000 metros cuadrados situada en la confluencia de las calles Julio César y Santa Brígida con la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo y el primer tramo de la Ronda Norte.La cita, que será, permitirá disfrutar de la secuela delque, en esta nueva entrega, ahonda en el, ahora adolescente, y presenta a nuevas emociones como laLa película, dirigida pory producida porcon 1.699 millones de dólares recaudados, convirtiéndose eny en2024.La concejala de Cultura,, invitó a la ciudadanía a, destacando que, como todas las anteriores, “buscaen espacios públicos bajo las copas de los árboles, que proporcionan un”. Además, la edil recordó un detalle que ya es tradición para muchas familias: “y provisiones para disfrutar cómodamente de las proyecciones”.La responsable municipal de Cultura defendió que, con esta iniciativa, el equipo de gobierno reafirma “su, impulsando actividades que fomentan la participación de toda la población y el uso de los espacios urbanos en un entorno seguro y saludable”., que se estrenó en junio de 2024 en Estados Unidos tras un desarrollo que comenzó en 2020, contó con elpara retratar con precisión el. La historia pasó de centrarse en un concurso de talentos a hacerlo en la pasión de Riley por el hockey, yal contar concomo la. Entre sus logros figuran nominaciones en los, losy los, así como un reconocimiento especial por sus logros cinematográficos y de taquilla.