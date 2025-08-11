La Concejalía de Cultura clausura su Cine de Verano con la proyección de 'Inside Out 2'

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla proyectará mañana Inside Out 2 como broche final al Cine de Verano. Y lo hará, a partir de las 22.00 de la noche, en el Parque de La Rehoya, una zona verde de casi 20.000 metros cuadrados situada en la confluencia de las calles Julio César y Santa Brígida con la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo y el primer tramo de la Ronda Norte.
La cita, que será la última de este ciclo estival, permitirá disfrutar de la secuela del exitoso largometraje de Pixar que, en esta nueva entrega, ahonda en el mundo interior de Riley, ahora adolescente, y presenta a nuevas emociones como la Ansiedad.
La película, dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, ha arrasado en taquilla con 1.699 millones de dólares recaudados, convirtiéndose en la película de animación más vista de todos los tiempos y en la más taquillera del pasado año 2024.
La concejala de Cultura, Soledad Raya, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta última proyección, destacando que, como todas las anteriores, “busca fomentar la convivencia vecinal en espacios públicos bajo las copas de los árboles, que proporcionan un ambiente agradable para el verano”. Además, la edil recordó un detalle que ya es tradición para muchas familias: “los asistentes pueden llevar sus propias sillas y provisiones para disfrutar cómodamente de las proyecciones”.
La responsable municipal de Cultura defendió que, con esta iniciativa, el equipo de gobierno reafirma “su compromiso con la promoción de la cultura y el ocio accesible, impulsando actividades que fomentan la participación de toda la población y el uso de los espacios urbanos en un entorno seguro y saludable”.
Inside Out 2, que se estrenó en junio de 2024 en Estados Unidos tras un desarrollo que comenzó en 2020, contó con el asesoramiento de psicólogos clínicos para retratar con precisión el desarrollo emocional de los adolescentes. La historia pasó de centrarse en un concurso de talentos a hacerlo en la pasión de Riley por el hockey, y su producción marcó un hito al contar con Andrea Datzman como la primera mujer en dirigir un largometraje de Pixar. Entre sus logros figuran nominaciones en los Globos de Oro, los BAFTA y los Óscar, así como un reconocimiento especial por sus logros cinematográficos y de taquilla.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA