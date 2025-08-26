Ingresa en prisión un vecino de La Rambla por prender fuego a un vehículo con una persona dentro

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido en La Rambla a un vecino de la localidad, de 34 años de edad, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de daños, valorados en más de 20.000 euros. La operación se llevó a cabo en colaboración con la Policía Local, tras un suceso que pudo acabar en tragedia en el recinto ferial del municipio.Según ha informado el Instituto Armado, el detenido roció presuntamente con gasolina un semirremolque que albergaba los aseos portátiles instalados por el Ayuntamiento de La Rambla con motivo de la Feria y Fiestas de San Lorenzo. En ese momento, en el interior del habitáculo se encontraba un trabajador de la empresa contratada para la custodia de las instalaciones, quien no se percató de lo que ocurría en el exterior.Gracias a la rápida intervención de los agentes, que sofocaron las llamas utilizando extintores y contaron después con el apoyo de los Bomberos, se evitó un desenlace fatal, tal y como ha puesto de manifiesto la Guardia Civil. De hecho, los efectivos de la Benemérita lograron que el trabajador, que permanecía ajeno al incendio en el interior del semirremolque, pudiera abandonar el lugar tras golpear insistentemente la persiana metálica de acceso.Durante la inspección ocular, los agentes hallaron restos de una garrafa con un fuerte olor a gasolina, lo que apuntaba a un ataque intencionado. Posteriormente, la investigación reveló que el sospechoso había mantenido una discusión previa con el vigilante que custodiaba los aseos.En efecto, durante la noche del pasado 10 de agosto, ambos protagonizaron un altercado de orden público y, la noche siguiente, el ahora investigado fue expulsado nuevamente de la zona de aseos por el mismo trabajador que resultó luego afectado.Horas más tarde, el ahora detenido acudió a una gasolinera de la localidad con una garrafa, la llenó de combustible y, según las pesquisas, roció el líquido inflamable en el semirremolque antes de prenderle fuego, a pesar de saber que el operario permanecía en su interior. El peritaje realizado por la empresa propietaria ha cifrado los daños materiales en el vehículo en 20.000 euros.Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil procedió al arresto del sospechoso como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de daños. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.