El Ejército de Tierra rinde homenaje a El Gran Capitán con una nueva Inteligencia Artificial

FOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE DEFENSA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE DEFENSA

El Ejército de Tierra ha impulsado el desarrollo de una nueva herramienta de Inteligencia Artificial (IA) generativa que llevará el nombre de uno de los grandes nombres de la historia militar española: Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán (Montilla, 1 de septiembre de 1453 – Loja, 2 de diciembre de 1515).El proyecto, bautizado comoen honor al insigne militar montillano, nace con la ambición de incorporar los avances tecnológicos más punteros al ámbito de la defensa, al tiempo que evoca la figura de un estratega que revolucionó la forma de hacer la guerra hace más de cinco siglos.Y es que el recuerdo de Gonzalo Fernández de Córdoba, nacido en Montilla el 1 de septiembre de 1453, sigue vivo en los muros de la historia militar y también en los algoritmos del presente. Aquel hombre que brilló en la Guerra de Granada, que negoció las Capitulaciones con la ayuda de su amistad con Boabdil, el último sultán nazarí, y que conquistó Nápoles para los Reyes Católicos, inspira ahora el nombre de un proyecto que busca conquistar otra dimensión: la de los datos, la precisión y la toma de decisiones automatizada.es un sistema de Inteligencia Artificial generativa diseñado específicamente para el Ejército de Tierra, y desarrollado por una red de organismos e instituciones que incluye al Estado Mayor del Ejército, el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), la Jefatura del Ciberespacio y de los Servicios de Asistencia Técnica, el Mando de Apoyo Logístico y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.Su funcionamiento, según fuentes de la Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales de MADOC (DIDOM), se asemeja al de modelos como, aunque adaptado a las exigencias de seguridad y especificidad del ámbito militar.Esto implica el tratamiento de información sensible con todos los filtros necesarios para evitar riesgos. Además, el equipo desarrollador ha centrado sus esfuerzos en corregir errores habituales de este tipo de sistemas, conocidos como “alucinaciones”: respuestas incorrectas que el modelo genera con aparente veracidad, construyendo nuevas imprecisiones a partir de la primera.En ese sentido, se está perfeccionando la capacidad semántica de, de forma que no solo entienda palabras clave, sino también el contexto y el sentido de las consultas realizadas. “Gracias a esa búsqueda por términos y semántica, el producto es un conjunto de resultados más adecuados y con más valor”, han señalado desde DIDOM.Esta herramienta no solo pretende ofrecer respuestas textuales. También será capaz de generar documentos, transcribir audios, realizar traducciones o interpretar imágenes. Además, servirá de apoyo en tareas tan dispares como la elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT), el mantenimiento predictivo del material militar o el planeamiento operativo. Una de sus novedades es la fragmentación de los resultados en párrafos más manejables, lo que permitirá al usuario identificar con claridad el origen de cada dato.El proyecto, que se encuentra aún en pleno proceso de desarrollo, ya ha impulsado la creación de grupos de trabajo multidisciplinares y se ha dotado de herramientas colaborativas para avanzar en su implementación. Uno de los espacios donde se presentó públicamente fue la I Jornada «Ágora», celebrada el pasado mes de febrero con la organización conjunta de Telefónica, la Universidad de Granada y el MADOC. Durante el encuentro, se ofreció una demostración del sistema, que mostró su potencial de aplicación en entornos reales.La elección del nombre no es casual. Gonzalo Fernández de Córdoba no solo fue un guerrero brillante, sino también uno de los primeros grandes organizadores del ejército moderno. Reformó la artillería, perfeccionó las estrategias defensivas, diseñó fortificaciones y reorganizó el concepto de tropa. Su influencia fue tan profunda que, siglos después, sigue considerándose una de las figuras más relevantes en la historia militar universal.En abril de este mismo año, su ciudad natal, Montilla, quiso también rendirle tributo, ubicada en el imponente alhorí que domina buena parte del perfil urbano. Y ese mismo legado, ahora, cobra vida digital en los sistemas del Ejército de Tierra.