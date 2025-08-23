El Club Baloncesto Montilla abre sus entrenamientos para captar nuevos jugadores

El Club Baloncesto Montilla ha anunciado la celebración de unas jornadas de puertas abiertas que se desarrollarán entre el próximo lunes 25 y el viernes 29 de agosto en el Pabellón Municipal de Deportes, con el objetivo de atraer a nuevos jugadores y jugadoras para la próxima temporada 2025/2026.La entidad montillana, que trabaja desde hace décadas en la formación deportiva y la promoción del baloncesto, ha abierto esta semana el plazo de inscripción para todos aquellos niños, niñas y jóvenes que deseen probar este deporte de manera gratuita.es el lema elegido por el club para una iniciativa que busca acercar el baloncesto a quienes todavía no lo practican y ofrecerles la oportunidad de conocer el ambiente del equipo.Los entrenamientos se desarrollarán en el Pabellón Municipal de Deportes, en la pista anexa al Pabellón y en la sala cubierta de El Molinillo, en función de la categoría. La programación contempla horarios específicos para cada grupo de edad y sexo, con el fin de que todos los interesados encuentren su espacio en la cancha.Por ejemplo, las jugadoras infantiles nacidas en 2012 y 2013 tendrán cita el lunes y el viernes, de 10:00 a 11:30 horas, mientras que los chicos de la misma franja de edad lo harán de 09:00 a 10:30 horas en ambas jornadas. Las cadetes femeninas, nacidas en 2010 y 2011, se entrenarán el lunes de 19:30 a 21:00 horas en El Molinillo y el jueves en la pista anexa al pabellón en el mismo horario.En cuanto a los cadetes masculinos, los entrenamientos están previstos para el lunes de 18:00 a 19:30 horas y para miércoles y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Por su parte, las categorías Sénior también contarán con sesiones abiertas: las jugadoras a partir del año 2007 entrenarán miércoles y viernes, de 21:00 a 22:30 horas en la pista anexa, y los chicos, también nacidos desde 2007, lo harán en el mismo horario y días en El Molinillo.El Club Baloncesto Montilla ha recordado que estas jornadas —cuyos horarios en detalle— no son únicamente una oportunidad para practicar deporte, sino también una experiencia de convivencia. “El baloncesto es aprendizaje, compañerismo y diversión”, destacan desde la entidad. Y es que el objetivo de esta iniciativa no se limita a la captación de jugadores, sino que busca reforzar los valores que el deporte transmite a los más jóvenes.Para las personas interesadas en unirse a estas jornadas, el club ha habilitado, aunque también han puesto a disposición el correo electrónicopara resolver cualquier duda. “Si alguna vez has pensado en jugar al baloncesto, este es el momento”, señalan desde la entidad que preside Francisco Casas Polonio.