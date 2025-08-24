El Ayuntamiento de Montilla destina 6.000 euros a siete entidades sociales

El Ayuntamiento de Montilla ha concedido un total de 6.000 euros en subvenciones a distintas entidades sociales de la localidad para el desarrollo de proyectos vinculados al bienestar, la inclusión y la atención comunitaria durante este año 2025.La resolución definitiva, hecha pública a comienzos de agosto, ha puesto fin a un proceso administrativo que arrancó en primavera y que, tras varias fases, ha culminado con la asignación de ayudas a siete asociaciones y fundaciones que trabajan en el ámbito local.El camino hasta llegar a este punto no ha sido inmediato. El pasado 9 de abril, el Consistorio aprobó la convocatoria de subvenciones municipales, dentro de la línea B de ayudas destinada a la Promoción de la Prestación de Servicios Sociales. Posteriormente, el 15 de mayo, se introdujeron modificaciones en las bases.A partir de entonces, el Consistorio montillano abrió un primer plazo de solicitudes que se vio interrumpido por un problema técnico en la Sede Electrónica, lo que obligó al Ayuntamiento a habilitar un segundo plazo entre el 17 y el 23 de mayo pasados.Superados estos contratiempos, la Mesa de Subvenciones evaluó cada uno de los proyectos presentados y pidió subsanaciones a las entidades, que fueron atendidas en su totalidad. El 17 de julio, el órgano instructor presentó una propuesta de resolución provisional y concedió un plazo de diez días para que las asociaciones presentaran alegaciones o, en su caso, reformularan sus iniciativas. Más tarde, el pasado 1 de agosto, el Consejo de Servicios Sociales dio su visto bueno al dictamen, y finalmente, el 5 de agosto, se aprobó la resolución definitiva.Las ayudas, distribuidas entre siete colectivos locales, han buscado reconocer la diversidad de proyectos sociales que se impulsan en Montilla. De este modo, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Montilla (Afamo) ha recibido 923,54 euros para el programa, destinado a promover actividades adaptadas a las personas afectadas por esta enfermedad.Por su parte, la Fundación Futuro Singular ha resultado beneficiaria de una ayuda de 1.162,07 euros para su iniciativa, con la que se persigue facilitar espacios de convivencia y descanso a las familias de personas con discapacidad.También la Fundación Social Universal (FSU) ha logrado financiación, en este caso por importe de 899,08 euros, para su programa de educación afectivo-sexual, que persigue sensibilizar y educar a la juventud en este ámbito. A su vez, la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica (Acofi) recibirá 862,38 euros para el proyecto, que representa una de las subvenciones más elevadas en porcentaje de financiación, al cubrir más del 88 por ciento del coste total del proyecto.De igual modo, la Asociación Montillana de Apoyo al Duelo y Resiliencia (Amadyr) obtendrá 494,80 euros para su iniciativa. Igualmente, la Asociación Montillana de Ayuda, Reeducación y Esperanza (Amdaré) recibirá 642,69 euros para el proyecto. Finalmente, la Fundación Somos Naturaleza ingresará de las arcas municipales 1.015,44 euros para el programa, que busca fomentar la convivencia y la conexión intergeneracional a través de un proyecto de huertos urbanos.El Ayuntamiento de Montilla ha recordado a las entidades que, al justificar las subvenciones, deberán incluir la cartelería y los medios de difusión de sus actividades con el logotipo municipal. Además, las ayudas podrán abonarse de forma anticipada con justificación posterior, en caso de que la actividad aún no se haya ejecutado, o tras la presentación de la justificación si ya se hubiera desarrollado.En cualquier caso, todas las actividades deberán concluir antes del próximo 31 de diciembre y las entidades beneficiarias estarán obligadas a presentar la documentación justificativa, a más tardar, el 31 de enero de 2026. Con esta resolución, el Ayuntamiento de Montilla ha vuelto a demostrar el peso que tienen sus asociaciones en la vida social del municipio, donde la colaboración entre instituciones y colectivos resulta clave para llegar a quienes más lo necesitan.