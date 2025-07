Nahikari Blanco brilla en el Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar

Más representantes de Montilla



FOTOGRAFÍA: ANA RODD (CEDIDA) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: ANA RODD (CEDIDA)

La joven triatleta montillana Nahikari Blanco Baños, integrante de la Escuela Trisalus del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, ha conseguido subirse al podio en el Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar, celebrado este pasado fin de semana en la ciudad extremeña de Mérida. Su actuación, integrada en el Relevo Mixto Infantil A de la Selección Andaluza, ha sido clave para situar al combinado autonómico entre los mejores equipos del país, en una de las citas deportivas más emocionantes y exigentes del calendario nacional.El equipo Infantil A, compuesto por Nahikari Blanco, Santiago Núñez Real (Granada), Gabriela Cárdenas Rojano (Hornachuelos) y Jorge García-Guillén López (Almería), firmó una actuación de enorme nivel que le permitió alzarse con la medalla de bronce tras una carrera muy igualada desde el inicio. Solo los combinados de la Comunidad Valenciana y de Galicia, primero y segundo, respectivamente, lograron imponerse a la escuadra andaluza.El éxito de Nahikari Blanco no ha sido fruto de la casualidad. La triatleta montillana, celebrado el pasado 15 de junio, una cita que reunió a más de doscientos jóvenes talentos andaluces y que, además, fue valedera como Campeonato de Andalucía de Triatlón en categoría infantil. En aquella competición, Blanco firmó una actuación memorable que ya dejaba entrever el estado de forma con el que llegaba a esta cita nacional.La edición 2025 del Campeonato de España Escolar de Triatlón (CESA) y por Autonomías reunió el pasado fin de semana en la capital extremeña a más de mil deportistas procedentes de casi todas las comunidades y ciudades autónomas del país.Durante todo el fin de semana, las instalaciones deportivas de Mérida acogieron pruebas de las categorías Infantil, Cadete y Juvenil, tanto a nivel individual como por equipos, con especial protagonismo para las modalidades de Relevos Mixtos, que concentraron gran parte de la emoción de la jornada del domingo.En el caso del Relevo Mixto Infantil, el formato estrenado este año —conocido como “Relevo Ciego”— otorgaba a cada selección la posibilidad de decidir el orden de participación de sus cuatro deportistas sin estar sujeto al género, lo que añadió un componente estratégico adicional a la competición. En ese escenario, la Selección Andaluza supo gestionar con inteligencia su alineación y, sobre todo, exprimió el potencial de sus integrantes, entre los que brilló especialmente Nahikari Blanco.Más allá del éxito del equipo Infantil A, la delegación andaluza también celebró un importante triunfo en el Relevo Inclusivo Escolar, donde el trío compuesto por Vera Ramos, Marco Montes y Óscar Molino se alzó con la medalla de oro tras protagonizar una actuación cargada de emoción y ejemplo. La inclusión y la superación marcaron esta carrera, en la que Andalucía volvió a dejar huella.La participación montillana en el Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar no se limitó a la categoría Infantil. En las pruebas de categoría Juvenil, defendieron los colores andaluces otras dos integrantes del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón: Alba Torres Rivera y Melisa Cárdenas Castillo. Esta última compitió también en el Relevo Inclusivo Absoluto, junto a Héctor Rico y Jorge Otalecu, logrando un meritorio quinto puesto que demuestra el nivel competitivo de los componentes del club montillano en los escenarios más exigentes del panorama nacional.Por su parte, Natalia Ramírez Pedraza, también montillana, fue seleccionada en categoría Élite y participó en la Final B del Relevo Mixto Absoluto, donde el equipo andaluz concluyó en décima posición nacional. Aunque no alcanzaron el podio, su actuación fue más que notable, considerando el altísimo nivel de los participantes y el exigente formato de la prueba.Las competiciones, organizadas por la Federación Española de Triatlón con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y de la Junta de Extremadura, ofrecieron retransmisión en directo a través de la plataforma ADESP TV, lo que permitió seguir las carreras desde todos los rincones del país. En cada una de ellas, el ambiente fue vibrante y el nivel competitivo, altísimo.Con esta medalla nacional, Nahikari Blanco Baños da un paso más en su prometedora trayectoria deportiva. A su juventud se suma una gran madurez competitiva y una admirable capacidad de trabajo. Y es que, prueba tras prueba, la deportista montillana sigue consolidándose como uno de los nombres propios del triatlón base andaluz.Su actuación en Mérida no solo ha llevado el nombre de Montilla hasta lo más alto del podio, sino que ha confirmado que el trabajo de base que se desarrolla durante todo el año desde la Escuela Trisalus del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón sigue dando sus frutos.