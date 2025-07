Montilla acoge una Noche de Compras en respaldo al sector de comercio local

El centro de Montilla acogió ayer la celebración del Montilla Market – Noche de Compras, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Empresarios y Comerciantes (Ademo-EACU), que convirtió las calles del casco histórico en un gran escaparate al aire libre, en el que no faltaron la gastronomía, la música y las oportunidades de compra de productos de todo tipo a precios más rebajados.Desde primera hora de la tarde y hasta pasadas las once de la noche, decenas de personas recorrieron el eje comprendido entre la avenida de Andalucía y la Plaza de la Rosa, con paradas también en la Puerta de Aguilar, la Plazuela de la Inmaculada y la calle Corredera, donde se dieron cita más de cuarenta establecimientos de la localidad. Muchos de ellos sacaron sus productos a la calle, mientras que otros apostaron por reforzar sus escaparates, con un mismo objetivo: reactivar la economía local en plena campaña de rebajas.El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, responsable municipal de Comercio, destacó durante la presentación de la actividad que esta edición del Montilla Market se concebía como «una auténtica fiesta dedicada al comercio» y subrayó que el evento serviría para «dar visibilidad al tejido comercial de Montilla, un sector estratégico para la economía y el empleo en la localidad».Las actividades de dinamización no pasaron desapercibidas: hubo actuaciones musicales itinerantes, animación callejera, espectáculos de zancudos y un ambiente que invitó a pasear, mirar escaparates y hacer compras. En la Plaza de la Rosa, uno de los puntos más concurridos de la noche, se instaló una zona gastronómica con food trucks, que ofrecieron desde hamburguesas artesanas hasta opciones veganas. También se celebraron sorteos entre quienes realizaron compras durante el evento, añadiendo un atractivo más a esta cita veraniega con el comercio de proximidad.Por su parte, la gerente de Ademo, Ana Jiménez, valoró la colaboración público-privada y recordó que este tipo de eventos «tienen un impacto positivo para reforzar las ventas en un momento clave de la campaña de rebajas». En ese sentido, señaló que esta Noche de Compras recogía el testigo de iniciativas anteriores, como la Noche Blanca del Comercio, que ya habían demostrado su eficacia para dinamizar el Centro Comercial Abierto. «Queríamos que vecinos y visitantes disfrutaran de una tarde-noche diferente, apoyando al comercio local», concluyó Rosales. Y, a juzgar por la animación en las calles, el objetivo se cumplió.