Fotosensibilidad por medicamentos: una reacción que puede dañar la piel más que el sol

Más de 300 medicamentos pueden provocar una reacción cutánea conocida como fotosensibilidad, una respuesta anormal de la piel causada por la interacción entre el fármaco y la radiación ultravioleta (UV). Con la llegada del verano y el aumento de la exposición solar, conocer este efecto y cómo prevenirlo es esencial para evitar lesiones dolorosas y persistentes, según ha indicado el doctor, facultativo del servicio de Urgencias delEl doctor Padilla, que es también miembro de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), ha explicado que la fotosensibilidad inducida por medicamentos puede presentarse en dos formas. La reacción fototóxica, similar a una quemadura solar, afecta a las zonas expuestas y suele desaparecer una semana después de interrumpir el tratamiento, aunque puede dejar una pigmentación persistente durante meses. Por otro lado, la reacción fotoalérgica se asemeja a la dermatitis atópica, con erupción y picor, y su recuperación depende de la respuesta individual.Es importante subrayar que no todas las personas que toman medicamentos fotosensibilizantes sufren este tipo de reacción. “La clave está en identificar los fármacos con este riesgo”, ha señalado el doctor Padilla, quien recuerda que los envases incluyen un símbolo de triángulo rojo con un sol y una nube que advierte de esta posibilidad. Entre los medicamentos que pueden causar fotosensibilidad se encuentran antibióticos, antifúngicos, antiinflamatorios, agentes cardiovasculares e hipoglucemiantes orales, entre otros.Las principales reacciones de fotosensibilidad que se atienden en Urgencias incluyen urticaria solar, fotosensibilización química y erupción polimorfa. Además, patologías como el lupus eritematoso sistémico o algunas porfirias pueden generar lesiones cutáneas graves al exponerse al sol. El diagnóstico suele ser clínico, aunque en algunos casos se requiere un fototest para determinar el tipo de reacción.En los casos más leves, basta con la aplicación de lociones calmantes, hidratantes y compresas frías. Para afecciones más intensas, es recomendable acudir al servicio de Urgencias, donde se emplean corticoides tópicos (hidrocortisona o betametasona) y antiinflamatorios por vía oral.En lesiones exudativas se aplican soluciones astringentes, como sulfato de cobre o permanganato potásico. “Los corticoides sistémicos se reservan solo para cuadros graves, cuando el resto de tratamientos no ha funcionado”, ha puntualizado el doctor Padilla.En contra de la creencia generalizada, las reacciones fotosensibles son más frecuentes en personas con piel más pigmentada. Por ello, la prevención es la mejor protección para quienes están en tratamiento con estos medicamentos.Entre las medidas recomendadas se encuentran tomar el fármaco por la noche (si la dosis lo permite), aplicar un protector solar de amplio espectro con FPS 50, renovándolo cada dos o tres horas, y evitar la exposición solar entre las 12:00 y las 17:00 horas. También es recomendable vestir ropa de tejido tupido, utilizar gorra y gafas de sol, no recurrir a cabinas de bronceado y mantener una dieta rica en antioxidantes (vitaminas A, C, E y B3).