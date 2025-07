El trío montillano Soncalson llevará este domingo sus boleros hasta Doña Mencía

El trío montillano Soncalson ofrecerá este domingo una noche de boleros en el Auditorio Iglesia Vieja de Doña Mencía, un municipio de apenas 4.500 habitantes enclavado en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas. La cita, que dará comienzo a las 22.00 de la noche, promete ser una velada íntima y emotiva bajo el títuloFormado por Rafael Ramírez Mármol, Antonio Bellido Barranco y Raúl Gómez Gómez, el trío músico-vocal brindará a los asistentes un repertorio repleto de boleros de todos los tiempos. Canciones que han atravesado generaciones y que Soncalson interpreta con una sensibilidad especial, fruto de su complicidad dentro y fuera del escenario.Además del repertorio habitual que el grupo ha venido ofreciendo en distintas actuaciones, el concierto incorporará también piezas del folclore latinoamericano, con sonidos que evocan tierras lejanas pero familiares en emoción. Así, no será extraño escuchar temas de Argentina, Perú, México, Venezuela, Colombia o Uruguay, interpretados con instrumentos tradicionales como el cuatro, el charango, el tiple o el tres cubano.La fusión de estilos y culturas que propone Soncalson ha sido una de sus señas de identidad. Su música no se limita a homenajear al bolero clásico, sino que se abre al mestizaje, al viaje sonoro, al calor de la música tradicional. Cada una de sus interpretaciones busca conectar con el público desde lo más hondo, sin artificios, con honestidad.El marco en el que se desarrollará el espectáculo no podría ser más sugerente. El Auditorio Iglesia Vieja, ubicado en el corazón de Doña Mencía, aporta un valor añadido con su singular belleza arquitectónica y su entorno natural. Una localización que, junto a la calidez humana del trío montillano, contribuirá a crear una atmósfera propicia para dejarse llevar por la música y el recuerdo.La Hermandad de Cristo Resucitado de Doña Mencía será la encargada de gestionar el servicio de barra durante la noche, completando una propuesta cultural que apuesta por la cercanía, la tradición y el disfrute compartido de la mano de una de las formaciones musicales montillanas más consolidadas.