El Montilla Club de Fútbol refuerza su ataque con Antonio Manuel Pino

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol ha alcanzado un principio de acuerdo con Antonio Manuel Pino López (La Victoria, 1987), que permitirá al experimentado delantero cordobés incorporarse a la plantilla vinícola la próxima temporada. La llegada del atacante supone un refuerzo de garantías para el frente ofensivo de un equipo que continúa perfilando su proyecto bajo la dirección de Isaac Cuesta.Antonio Pino no es un nombre desconocido en el panorama del fútbol andaluz y nacional. A lo largo de su extensa carrera, ha dejado huella en equipos de diversas categorías, destacando por su olfato goleador y su capacidad para decidir partidos.Así lo avalan sus registros en clubes como el Antequera Club de Fútbol, donde firmó 22 dianas en la temporada 2010/2011; el Club Deportivo Guijuelo, con 18 goles en la campaña 2016/2017; o el Europa Fútbol Club, con el que celebró 15 tantos en la liga gibraltareña, durante el curso 2021/2022.Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en Segunda División B, en Tercera División y en la Primera División de Gibraltar, lo que le ha permitido acumular un valioso bagaje competitivo. A sus 37 años, Pino mantiene intacta la ilusión por seguir creciendo en el terreno de juego, como ha demostrado en su última etapa en el Martos Club Deportivo, conjunto encuadrado en el Grupo IX de Tercera División, donde volvió a desplegar su experiencia y compromiso.Desde el Montilla Club de Fútbol se ha valorado no solo su capacidad realizadora, sino también el liderazgo que puede aportar a un vestuario que busca consolidarse como un grupo sólido, con hambre de victoria. Su incorporación representa una inyección de confianza en una plantilla que, poco a poco, va tomando forma con piezas contrastadas y nombres que invitan al optimismo.Con una mentalidad ambiciosa y un marcado sentido del deber, el delantero victoreño afronta esta nueva etapa con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos marcados por la entidad que preside Francisco Mesa Priego. Y es que su fichaje no solo supone sumar goles, sino también añadir experiencia, madurez y ese punto de competitividad que todo equipo necesita en los momentos clave.Desde la entidad montillana han trasladado un mensaje de bienvenida cargado de ilusión, deseando a Antonio Pino "la mayor de las suertes" en esta nueva etapa como jugador vinícola. Su llegada supone un paso más en la construcción de un equipo que, poco a poco, quiere seguir dando pasos firmes hacia sus metas deportivas.