El capitán Maleno se despide tras 14 temporadas en el Montilla Club de Fútbol

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol ha anunciado que su capitán, Francisco Solano Zafra Ruiz, más conocido como, no continuará formando parte de la plantilla del primer equipo. La noticia, que ha sido comunicada a través de las redes sociales de la entidad, marca un momento importante en la historia reciente del club, que ha querido expresar un profundo agradecimiento y cariño hacia uno de sus jugadores más emblemáticos.Maleno se incorporó al Montilla Club de Fútbol en 2008, cuando apenas tenía 17 años y, desde entonces, ha sido una pieza clave en el vestuario durante 14 temporadas. A lo largo de este tiempo, ha disputado un total de 268 encuentros y ha marcado 28 goles, cifras que reflejan su compromiso y entrega en el campo.Además, su trayectoria está salpicada de momentos inolvidables para la afición: un ascenso a Tercera División; dos ascensos a División de Honor; la conquista de un Campeonato de Primera Andaluza de Córdoba; una Copa de Andalucía y la participación en la fase previa de la Copa del Rey."No es sencillo resumir la huella que Maleno deja en el Montilla Club de Fútbol", reconocen desde la entidad que preside Francisco Mesa Priego. No en vano, se ha convertido en el tercer jugador con más temporadas en la historia del club, un auténtico referente dentro y fuera del terreno de juego. A su vez, el club ha destacado que "desde su debut ha sido un ejemplo constante de superación y perseverancia, inspirando a compañeros y aficionados por igual".Este “punto y aparte” en su carrera no es un adiós, sino un reconocimiento sincero a un jugador que ha llevado el sentimiento vinícola por bandera durante casi tres lustros. Por ello, el Montilla Club de Fútbol ha querido transmitir que "Maleno siempre tendrá las puertas abiertas", toda vez que le desea la mejor de las suertes en esta nueva etapa que ahora emprende junto a su familia."Para los seguidores y para todos los que forman parte de esta entidad, Maleno es mucho más que un futbolista: es una leyenda viva, un símbolo de pasión y compromiso que perdurará en la memoria de todos", sostienen desde el Montilla Club de Fútbol.