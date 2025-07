El caos organizativo de la última Cena de Mayores llega al Pleno de la Corporación

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

Las quejas generadas en las últimas semanas por el desarrollo del tradicional Homenaje a las Personas Mayores, celebrado el pasado 10 de julio en el marco de la Feria de El Santo, llegó anoche al Pleno de la Corporación Municipal de la mano del concejal del Grupo Municipal Popular, Sergio Urbano, quien pidió explicaciones públicas durante el apartado de Ruegos y preguntas.El edil montillano quiso hacerse eco del “amplio malestar” que se generó entre los asistentes a este evento que, un año más, se desarrolló en el recinto de las piscinas municipales y que, en esta ocasión, corrió a cargo de una empresa madrileña que logró hacerse con la licitación del servicio.Urbano, que consideró que lo ocurrido aquella noche “no puede entenderse como una mera incidencia puntual”, sino que es “un ejemplo o de mala gestión o de falta de previsión por alguna de las partes implicadas”, formuló un total de once preguntas dirigidas al teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona.En ese sentido, el edil popular cuestionó cómo pudo confirmarse la asistencia de 1.056 personas “habiendo licitado y formalizado un contrato para un máximo de 1.000 personas”. En ese sentido, Sergio Urbano preguntó al equipo de gobierno por qué se amplió el aforo sin garantías de espacio y comida para todos los asistentes y si se avisó a la empresa adjudicataria con la antelación suficiente.Además, reclamó explicaciones por el hecho de que unas treinta personas fueran derivadas al restaurante del Polideportivo municipal, en lugar de redistribuirlas en el propio recinto de las piscinas y cuestionó quién autorizó este gasto adicional de 1.250 euros y “bajo qué contrato o cobertura legal se ampara esta factura”.El concejal popular también quiso saber si se activaron medidas de control durante la Cena de Mayores, si el Ayuntamiento de Montilla ha recibido información por escrito sobre el desarrollo del evento y, en definitiva, “si el equipo de gobierno considera que, con lo sucedido, los mayores de nuestro municipio han sido tratados con la dignidad y el respeto que merecen”.Por otro lado, Sergio Urbano quiso poner el foco en la posible responsabilidad política del equipo de gobierno y preguntó si "piensan asumir responsabilidades políticas por el evidente caos organizativo o consideran que es culpa únicamente de la empresa adjudicataria”. A su vez, el edil popular instó al Consistorio a aplicar penalidades o, incluso, a ejecutar la garantía depositada por la empresa “si se demuestra que no se cumplieron las condiciones del contrato”.Por su parte, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, comenzó su intervención pidiendo disculpas al colectivo de personas mayores. “Ya lo hicimos en ese acto”, recordó el edil, antes de agradecer la implicación de varios miembros de la Corporación, de todos los grupos políticos, que estuvieron presentes durante la velada.Carmona confirmó que se dará respuesta por escrito a todas las preguntas formuladas por Sergio Urbano, aunque quiso adelantar algunas aclaraciones. “Se adoptaron medidas de control y hubo previsión”, aseguró Carmona, quien dijo desconocer si el secretario del Ayuntamiento, José Miguel Begines, “está trabajando en la parte de incumplimiento de contrato”.El responsable municipal de Servicios Sociales reconoció que “hubo caos, hubo descontrol y faltaron sitios”, y explicó que la licitación fue adjudicada a una empresa de Madrid, que tuvo conocimiento antes de la celebración del evento de la ampliación del aforo. “Incluso la empresa demandó más mesas y más sillas de las que había”, desveló.Sobre la decisión de derivar a una treintena de comensales al restaurante del Polideportivo, Manuel Carmona aseguró que esta medida se adoptó cuando ya se había comprobado que no había espacio para recolocarlas en el propio recinto de las piscinas.Carmona cerró su intervención reiterando su voluntad de ofrecer explicaciones más precisas en el próximo pleno y reiteró sus disculpas por lo sucedido. “La verdad es que la cena no fue como hubiéramos deseado”, reconoció el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura.El Homenaje a las Personas Mayores, celebrado cada año en el marco de la Feria en honor de San Francisco Solano, es una de las citas más esperadas del calendario municipal. No en vano, reúne a cientos de personas en el Polideportivo municipal, en un ambiente de convivencia, afecto y reconocimiento a los mayores de Montilla.En esta ocasión, el acto congregó a 1.057 asistentes, superando las cifras del año pasado, cuando participaron 985 personas. Pese a que desde el Área de Servicios Sociales se habían tomado medidas de organización previas, según detalló anoche Manuel Carmona, el desbordamiento del aforo y las deficiencias en el servicio empañaron el evento.