El calor, el sedentarismo y los viajes largos agravan las patologías venosas en verano

Con la llegada del verano, las altas temperaturas favorecen la dilatación venosa y dificultan el retorno sanguíneo. El calor, la menor actividad física, los viajes largos y la exposición directa al sol pueden intensificar los síntomas de la insuficiencia venosa crónica.Es una patología muy frecuente, especialmente entre las mujeres, que puede provocar desde pesadez hasta la aparición de varices visibles o edemas, según ha señalado el doctor, jefe deldely delEl doctor Sánchez Maestre ha explicado que “en verano, es habitual que las personas con insuficiencia venosa vean agravados sus síntomas. Por eso es importante cuidar las piernas de forma preventiva y seguir unas pautas específicas que pueden marcar la diferencia”.Caminar a diario, nadar o realizar ejercicios circulatorios sencillos como si estuviese pedaleando o haciendo flexiones de los pies, ayudan a mantener la circulación activa, compensando la tendencia al sedentarismo que muchas veces acompaña al periodo vacacional.En este sentido, ha afirmado que elevar las piernas por encima del nivel del corazón al final del día también resulta muy beneficioso, al igual que refrescarlas con duchas frías o baños en el mar, especialmente si se camina por la orilla, lo que estimula la circulación de forma natural.En la playa o la piscina, proteger la piel de las piernas del sol es más que una cuestión estética. El especialista ha recordado que la exposición prolongada al calor puede dañar las paredes venosas y favorecer la aparición de manchas. Por ello, ha recomendado utilizar protectores solares adecuados y evitar las horas de mayor radiación.Otro aliado fundamental en verano son las medias de compresión graduada. Aunque muchas personas las evitan por el calor, existen versiones más ligeras y transpirables que resultan muy eficaces para aliviar la sensación de pesadez y prevenir la hinchazón. En determinados casos, el médico puede valorar el uso de fármacos para mejorar las molestias, pero siempre bajo prescripción médica, ya que no todos los pacientes responden del mismo modo a estos productos.El doctor Sánchez Maestre ha insistido en que los viajes largos, tan frecuentes en esta época, suponen un reto adicional para la salud venosa, ya que permanecer muchas horas sentado sin movimiento ralentiza el retorno venoso, por lo que es imprescindible realizar pequeños ejercicios con los pies y tobillos, mantener una buena hidratación y usar ropa cómoda. En estos casos, las medias de compresión se convierten también en un elemento clave de prevención.El doctor ha subrayado que la consulta con un especialista en Angiología y Cirugía Vascular es fundamental cuando aparecen síntomas persistentes como dolor, pesadez o varices visibles. Una valoración médica, que puede incluir una ecografía Doppler, permite conocer el estado real del sistema venoso y plantear desde medidas conservadoras hasta tratamientos mínimamente invasivos.Conocer el comportamiento de nuestras venas frente al calor y adoptar hábitos saludables no solo ayuda a prevenir complicaciones, sino que permite disfrutar del verano sin renunciar al confort ni al bienestar. “Las piernas no tienen por qué sufrir cuando llega el calor. Cuidarlas es el primer paso para vivir el verano con salud”, ha concluido el doctor Sánchez Maestre.