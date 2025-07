“El Barrio que Quieres” impulsa la regeneración de Pedro Ximénez y ofrece nuevas ideas para planificar tu vivienda digitalmente

Regeneración urbana participativa

Pulmón Verde: un parque periurbano de 7 500 m² junto al puente de la vía férrea, conectado con la avenida Marqués de la Vega de Armijo mediante una calle humanizada.



Eje de integración urbana: renovación de la avenida para mejorar movilidad, accesibilidad y calidad ambiental, eliminando discontinuidades entre zonas residenciales e industriales.



Ventana a la Sierra: proyecto de mirador y centro de interpretación ambiental junto al Paseo de Cervantes, con aparcamiento subterráneo para fomentar trayectos peatonales.



Raíces de Montilla: restauración del Palacio de los Duques de Medinaceli, creación del museo del aceite en el Molino del Duque y peatonalización del Llano de Palacio.

¿Y en casa? El diseño doméstico también puede ser participativo

Ejemplos concretos para inspirar a los montillanos

1. Redistribuir espacios en viviendas antiguas: muchos hogares cercanos al casco histórico de Montilla fueron construidos hace décadas y hoy requieren adaptarse a nuevas rutinas. Simular cuartos de estudio, baños más accesibles o ampliar zonas de estar puede hacerse digitalmente antes de levantar una pared.



2. Aprovechar ayudas municipales o subvenciones a reformas, sobre todo si coinciden con planes de rehabilitación urbana similares al PAI: disponer de un plano digital facilita presentar proyectos o recibir asesoramiento profesional.



3. Diseñar espacios verdes en patios interiores: inspirados por el pulmón verde comunitario, se puede diseñar un jardín o terraza compartida en bloque residencial usando herramientas digitales para probar distintos layouts y vegetación.

Cifras que muestran el impacto real

El plan moviliza hasta 15 millones de euros de inversión pública: un titan financiero para un municipio como Montilla.



Más de 57 intervenciones vecinales ejecutadas en menos de seis meses, muchas de ellas visibles e inmediatas.



El parque periurbano propuesto de 7.500 m² es más del doble del tamaño de muchos espacios públicos locales, y representa una inversión clave en sostenibilidad.

Conclusión



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla ha puesto en marcha una de sus iniciativas más ambiciosas en años: el Plan de Actuación Integrado (PAI) “Cohesiona Montilla. Actuando para transformar”, que opta a 15 millones de euros de los fondos FEDER para renovar el barrio de Pedro Ximénez, uno de los sectores más aislados del municipio en términos urbanos y sociales. Al mismo tiempo, surge un modelo práctico para que los vecinos puedan aplicar también estrategias de diseño participativo en sus propios hogares.Con la aprobación unánime del Ayuntamiento, el PAI se propone eliminar las barreras físicas y sociales que históricamente separan a Pedro Ximénez del resto de la ciudad. La renta media del barrio ronda los 9 400 € per cápita, por debajo de la media municipal de 11 307 €, lo cual evidencia disparidades que el plan busca corregir.El programa incluye cuatro ejes principales:El proyecto surge tras una fase piloto exitosa del programa vecinal “El Barrio que Quieres”, donde se llevaron a cabo 57 acciones rápidas y de bajo coste, centradas en accesibilidad, limpieza y dinamización social. Este enfoque participativo ha sido destacado como modelo nacional en la relación entre ciudadanía activa y planificación local.A partir de esta experiencia colectiva surge una idea sencilla: si la ciudad se replantea desde abajo y con consenso, ¿por qué no planificar también tu hogar con ese enfoque digital?Herramientas como Planner 5D permiten a cualquier usuario diseñar planos digitales en 2D y 3D, organizar muebles, probar materiales o redistribuir espacios sin necesidad de conocimientos técnicos. Es una forma visual de simular proyectos de reforma, jardín, estudio de teletrabajo, cocina abierta o salón multifuncional, adaptando cada propuesta a tus necesidades y personalidad.Puedes comenzar a diseñar tu propio plano digital de forma gratuita mediante plataformas como Planner 5D, que hacen accesible la planificación del espacio al público general, incluso si nunca antes han diseñado.Montilla está apostando fuerte por un modelo de desarrollo urbano sostenible, participativo y patrimonial. El PAI “Cohesiona Montilla”, que nace del programa ciudadano “El Barrio que Quieres”, ofrece un ejemplo claro de cómo la planificación colectiva puede convertirse en una herramienta transformadora de tejido urbano.De igual manera, en lo personal cada vecino puede apropiarse de ese modelo mediante el diseño digital de su vivienda. Gracias a herramientas como Planner 5D, es posible crear un plano antes de reformar, prever alternativas, compartir ideas con familiares o con profesionales, e incluso experimentar con estilos e interiores.En un contexto municipal que apuesta por una ciudad más verde, inclusiva y conectada, planificar tu hogar desde una plataforma digital no solo es práctico, sino también coherente con una visión más moderna de ciudadanía activa.