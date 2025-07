Bodegas y cooperativas acuerdan una auditoría externa de las cuentas del Consejo Regulador

Bodegas, lagares y cooperativas del marco Montilla-Moriles han acordado por unanimidad la puesta en marcha de una auditoría "externa e imparcial" de las cuentas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP), tras una reunión mantenida entre el Colectivo VitiVinum y miembros del Comité Permanente y del Pleno del máximo órgano de control de los vinos de la zona.Durante el encuentro, marcado por un clima de preocupación, se analizó en profundidad la situación actual de la entidad que, a juicio del Colectivo VitiVinum, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. “Solo con transparencia se puede reconstruir la confianza perdida”, defienden desde el colectivo, que aboga por un "profundo proceso de renovación institucional y estructural" dentro del Consejo Regulador.La decisión de solicitar una auditoría externa no fue el único punto abordado durante la reunión. A lo largo del debate, los integrantes del Colectivo VitiVinum trasladaron un conjunto de propuestas que, según detallaron, pretenden "sentar las bases de una nueva etapa" para la DOP Montilla-Moriles.En ese sentido, reclamaron "responsabilidades políticas y técnicas" por el "agujero económico" que, presuntamente, arrastra la institución. De hecho, algunos operadores del marco vienen denunciando impagos por parte del Consejo Regulador, con deudas que, en algunos casos, superan los 10.000 euros y que se corresponderían con las ediciones 2022 y 2023 de la Cata del Vino.Desde el Colectivo Vitivinum se volvió a "rechazar frontalmente" al sistema de derramas y cuotas extraordinarias impuesto por el Consejo Regulador, al considerarlo "injusto y desequilibrado". De hecho, el pasado 25 de febrero,impuesta en 2024 por el Consejo Regulador. Para el colectivo, "el problema no fue solo el cobro en sí, sino el modo en que fue aprobado, de forma irregular y sin las garantías mínimas de representatividad".Entre las medidas planteadas duranta la reciente reunión con miembros del Comité Permanente y del Pleno, desde VitiVinum destacaron también la necesidad de "fortalecer el control y la trazabilidad de los vinos", con "sanciones severas" para aquellas bodegas que introduzcan uva o vino ajenos al marco y lo comercialicen bajo el marchamo de calidad de Montilla-Moriles. En paralelo, defendieron la creación de un órgano permanente para las Zonas de Calidad Superior, con competencias específicas en materia de rendimiento, calidades o distintivos.La promoción del vino, otro de los pilares que desde VitiVinum consideran "abandonados" por parte del Consejo Regulador, fue también objeto de debate. En ese sentido, varios operadores del marco plantearon la posibilidad de celebrar un Salón de Vinos de Montilla-Moriles en la capital cordobesa, "en un entorno profesional y dirigido al canal HORECA", con presencia de distribuidores, periodistas especializados y entidades públicas y privadas del sector. Todo ello, "con registro previo, aforo limitado y en un espacio adecuado para establecer contactos comerciales", apuntaron.Otra de las ideas que generó mayor consenso durante la reunión fue la celebración de una asamblea general anual con todos los operadores inscritos en el Consejo Regulador, con independencia de que formen parte o no del Pleno del máximo órgano de control de los vinos.Además de reclamar al Consejo Regulador que "denuncie formalmente las prácticas de dumping o venta a pérdidas que algunos operadores vienen aplicando de forma sistemática" y que, a juicio del Colectivo Vitivinum, "afectan negativamente a todo el sector", los portavoces de la entidad exigieron al presidente del Consejo Regulador, Javier Martín, que "se retracte públicamente de unas recientes declaraciones en las que afirmó que determinadas bodegas no participaron en la Cata del Vino de 2025 por no cumplir con ciertos requisitos". Para VitiVinum, “si no lo hace, debe demostrar públicamente cuáles son esos requisitos y qué pruebas los respaldan”.Por último, el colectivo exigió también una "refundación inmediata" de la Denominación de Origen, con una estructura "modernizada" y una representación más equitativa, con mayor protagonismo para las zonas de Calidad Superior y los pequeños productores."Se hace precisa una refundación que ponga en el centro a quienes realmente sostienen la identidad y la esencia de Montilla-Moriles: los viticultores, las cooperativas, los lagares, las bodegas familiares y, en especial, los pequeños productores que, durante generaciones, han cuidado la tierra y sus vinos", concluyeron.