El trabajo remoto y la salud mental

Hace unos pocos años, trabajar desde la casa parecía imposible. Hoy en día, más y más profesionales están trabajando de forma remota. A primera vista, parece el trabajo de ensueño, después de todo, no requiere que gastes tiempo y dinero en transporte, puedes planear tu día de forma independiente e incluso tener reuniones importantes en pijama. ¿Sin embargo, es todo tan perfecto como parece? ¿Qué se esconde tras la aparente libertad y comodidad? Descubrámoslo juntos.

Ventajas del trabajo remoto

Hay que admitirlo: si los inconvenientes superasen a las ventajas, la gente no se pasaría en masas al trabajo desde casa y elegiría la oficina en su lugar. Por lo tanto, el trabajo a distancia tiene sus ventajas. He aquí algunas de ellas:

Ahorro de tiempo y dinero: en primer lugar, no tienes que gastar dinero en transporte público o gasolina. En segundo lugar, puedes ahorrar en comidas. Los almuerzos en la oficina, los tentempiés entre reuniones, el café... todo ello supone un gasto importante. Y, en tercer lugar, no hay necesidad de gastar dinero en lo que se llama «vestuario de oficina». No hay necesidad de comprar trajes, vestidos, zapatos ni nada caro para el trabajo. Un atuendo cómodo en casa es tu nuevo estilo de oficina.



Horario flexible: trabajar desde casa te permite planificar tu jornada de forma independiente y trabajar a un ritmo cómodo. Si eres una persona madrugadora, puedes terminar todas tus tareas antes del almuerzo. Si no te gustan los madrugones, puede empezar a trabajar tranquilamente por la tarde o incluso por la noche. Otra ventaja es la posibilidad de compaginar el trabajo con los asuntos personales. ¿Tienes que ir al médico, a la oficina de correos o a recoger a tu hijo a la guardería? No hay problema. Sólo tienes que planificar bien el día y conseguir terminar todas las tareas a tiempo. Igualmente, no tendrás que pedir constantemente permiso a tu jefe ni tomarte días libres.



Espacio de trabajo personalizado: al montar tu propia mini oficina en casa, puedes organizarla exactamente como quieras. ¿Quieres una silla ergonómica? No hay problema. ¿Prefieres trabajar en el sofá envuelto en una manta? Nadie te juzgará. Además, puedes decidir por ti mismo en qué tipo de ambiente trabajas mejor: escuchando música o podcasts de fondo, o completando tareas en completo silencio.

Otra ventaja es la libertad de no estar atado a un lugar concreto. Esencialmente, puedes realizar tu trabajo desde cualquier parte del mundo. Puedes colaborar con empresas que no sólo están en otra ciudad, sino también en otro país o incluso en otro continente. Esta libertad abre increíbles oportunidades de crecimiento, tanto personal como profesional. Puedes trabajar mientras viajas, explorar nuevas culturas y seguir siendo un empleado productivo.

¿Por qué el trabajo remoto no sólo se trata de la comodidad?

El trabajo a distancia también tiene algunas desventajas menos obvias. Una de ellas es el descenso de la autoestima. Cuando sustituimos el cubículo de la oficina por las familiares paredes de casa y el vestido por el pijama, se produce una transformación aparentemente sutil pero bastante significativa en la percepción de uno mismo.

Cuando ya no necesitamos estar presentables todos los días, al principio nos relajamos y luego dejamos de cuidarnos. En el espejo, vemos cada vez más nuestra versión «casera»: pelo desordenado, cara cansada, vestuario que no se ha cambiado en semanas. ¿Cómo podemos solucionar este problema?

Empieza siempre la mañana cuidándote.



Haz tiempo para maquillarte o arreglar tu pelo, incluso cuando estés en casa.



Agenda videollamadas periódicamente para motivarte a lucir limpio y presentable.

Además, muchos trabajadores remotos tienen problemas de disciplina. En casa, es difícil resistirse a la tentación de navegar por las redes sociales, echarse una siesta o ver una serie de televisión. La falta de límites claros entre el trabajo y el descanso lleva a la sensación de que la jornada laboral nunca empieza ni termina realmente. Como resultado, parece que están trabajando todo el tiempo, lo que aumenta el riesgo de agotamiento profesional. Para evitarlo:

Establece un horario de trabajo estricto.



Utiliza aplicaciones para controlar el tiempo.



Prémiate por las tareas que completas.



No olvides descansar bien.

Otro problema del trabajo remoto es la falta de interacción con otras personas. Cuando estamos en casa todo el tiempo, empezamos a sentirnos incómodos fuera de ella y experimentamos ansiedad cuando necesitamos comunicarnos con la gente en persona. Además, muchos trabajadores remotos se sienten solos. No tienen pausas para comer para charlar con los compañeros, eventos de empresa para divertirse antes de las vacaciones, etc.

Resolviendo problemas con la socialización

Afortunadamente, hay muchas formas de conocer gente y comunicarse con ella sin salir de casa. Por ejemplo, puedes utilizar las redes sociales, en particular LinkedIn. Es una red social profesional donde puedes encontrar gente en tu mismo campo y participar en diversos debates. Además, los canales de Telegram son estupendos para comunicarte con colegas. Aquí puedes intercambiar experiencias, obtener rápidamente la información que necesitas y charlar sobre una gran variedad de temas.

Otra forma de mantenerte socialmente activo es a través de chats con cámara. A diferencia de las aplicaciones de citas, la comunicación aquí sucede en tiempo real. No tienes que esperar mucho tiempo por una respuesta, ya que el sistema te conecta de forma instantánea con tu compañero de chat y puedes ver y escucharlo casi como en persona.

Otra forma de mantenerte socialmente activo es a través de chats con cámara. A diferencia de las aplicaciones de citas, la comunicación aquí sucede en tiempo real. No tienes que esperar mucho tiempo por una respuesta, ya que el sistema te conecta de forma instantánea con tu compañero de chat y puedes ver y escucharlo casi como en persona.

Y, por último, aquí tienes algunos consejos más para ayudarte a maximizar los beneficios del trabajo a distancia. No tengas miedo de cambiar de entorno: trabaja de vez en cuando desde espacios de coworking o lugares públicos como cafeterías. De este modo, no te sentirás confinado entre cuatro paredes y podrás conocer gente nueva, disfrutar de experiencias positivas e incluso encontrar la inspiración. Además, intenta reservar tiempo para reunirte con otros trabajadores remotos. Estas personas se sentirán identificadas con tus retos y siempre tendrás algo de lo que hablar.

Y no olvides cuidar tu bienestar emocional:

Ten descansos regularmente.



Practica algún deporte, incluso 10 minutos de ejercicio ya es bueno.



Haz tiempo para tus pasatiempos.



Comunícate con tus seres queridos.

Y si tiendes a procrastinar, te recomendamos que leas sobre la Técnica Pomodoro y empieces a aplicarla. Estamos seguros de que, gracias a ella, podrás trabajar de forma mucho más eficiente.

Y recuerda, el trabajo remoto no consiste sólo en tareas profesionales, sino también de cuidar de ti mismo y tu bienestar psicológico. Cuando aprendas a balancear la libertad con la disciplina, podrás maximizar los beneficios del trabajo remoto.