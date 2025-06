El 1-1-2 pide "prudencia" ante la ampliación del aviso naranja por calor en Sevilla, Córdoba y Jaén

El 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, recomienda extremar la prudencia ante la ampliación del aviso naranja en Sevilla, Córdoba y Jaén, al menos, hasta la jornada del viernes.Hoy está activado el aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados en las campiñas de Sevilla y Córdoba, así como en las comarcas jienenses del Valle del Guadalquivir, Morena y Condado y Cazorla y Segura. Un aviso que se mantiene hasta la jornada del viernes, salvo en la comarca jienense de Cazorla y Segura, entre las 13:00 y las 21:00 horas, cuando se prevé que se alcancen de nuevo valores similares.Además, mañana también está activado el aviso amarillo por calor en las comarcas de Andévalo y Condado y litoral de Huelva; campiña gaditana, Cuenca del Genil y Guadix y Baza, en Granada; y en Capital y Montes y Cazorla y Segura, en Jaén. En esta última y en Guadix y Baza, se activa igualmente el aviso del mismo nivel por tormentas entre las 12:00 y las 22:00 horas.El 1-1-2 ofrece una serie de recomendaciones a la población para prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas. Lo fundamental es beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Hay que prestar una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.Se recomiendan durante estos días de altas temperaturas las comidas ligeras, frías y frescas, con alto contenido acuoso, evitando las copiosas y muy calientes. El 112 aconseja, durante las horas centrales del día, cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, cuando sea necesario, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados. Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados.Ante los avisos por lluvias y tormentas, el 1-1-2 recomienda retirar de las casas (sobre todo de terrazas y balcones) todos aquellos elementos del mobiliario que puedan ser arrastrados por el viento y provocar accidentes: macetas, carteles, tendederos, mesas, sillas... "Debemos alejarnos de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma medidas de precaución delante de edificaciones en construcción o en mal estado", sostienen las mismas fuentes.Es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de la radio de las recomendaciones de la autoridades y servicios competentes.Con lluvia y viento, se debe extremar la precaución al volante, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca se debe cruzar por una zona inundada o con balsa de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo por zona anegada después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos para comprobar que funcionan. Si nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. En el campo y con tormentas los árboles y piedras aisladas atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos.En las zonas costeras y con temporal protegerse es evitar transitar los paseos, zonas de rompeolas y miradores ya que el oleaje puede arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar. Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 1-1-2, gratuito, multilingüe, activo las 24 horas todos los días del año.