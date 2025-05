UGT logra fraccionar la devolución de los pagos indebidos a técnicos sanitarios de Montilla y Puente Genil

La Unión General de Trabajadores de Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba anunció ayer un acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía que permitirá aplazar y fraccionar la devolución de pagos indebidos realizados a técnicos especialistas en Rayos, Laboratorio y Anatomía Patológica de los hospitales de Montilla y Puente Genil. Estos profesionales forman parte del personal laboral procedente de la extinta Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (ASAG), cuyos contratos fueron estatutarizados recientemente.El origen del conflicto se remonta al reconocimiento, a partir del 1 de enero de 2024, de un complemento personal transitorio (CPT) tras la incorporación de dicho personal laboral al sistema estatutario. Sin embargo, los Servicios Centrales cometieron un error en el cálculo del importe de dicho complemento, lo que derivó en que se abonara mensualmente una cantidad incorrecta. Concretamente, y según detalló ayer UGT SP Córdoba, los técnicos afectados estuvieron percibiendo una cuantía de 74,73 euros en concepto de CPT, cuando la cifra correcta era de solo 1,19 euros.Aunque una rectificación fue emitida el 31 de octubre de 2024, desde el sindicato señalan que “dicho error aritmético no se comunicó a los profesionales afectados” y se continuó abonando el importe erróneo hasta marzo de 2025. La situación afectó aproximadamente a una treintena de trabajadores de estas categorías profesionales en ambos centros hospitalarios.El delegado de UGT SP en el Hospital de Montilla, Francisco Ponferrada, explicó que el sindicato trasladó esta situación a la Dirección del Área de Gestión del Área Sanitaria Sur de Córdoba (AGSSC) el pasado 9 de abril. En ese momento, se informó que las cantidades mal percibidas ascendían, en muchos casos, a alrededor de 1.200 euros, una cifra especialmente significativa tratándose de trabajadores del Grupo C1. Por ello, el sindicato solicitó que, en caso de tener que devolver dichas cantidades, se hiciera mediante deducciones mensuales en nómina.No obstante, Ponferrada denunció que la Dirección Económico-Administrativa y de Servicios Generales (SSGG) optó por una vía distinta, remitiendo comunicaciones individualizadas a cada empleado con el importe total que debían devolver y la advertencia de que la regularización se efectuaría en tan solo tres mensualidades. De hecho, el primer descuento ya se aplicó en la nómina del mes de abril, generando preocupación e incertidumbre entre los profesionales afectados.Frente a esta medida, UGT SP Córdoba continuó con las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo que permite suavizar la carga económica para los trabajadores. Así lo confirmó Francisco Ponferrada, quien detalló que el sindicato ha conseguido “frenar la devolución del segundo y tercer pago” y establecer un nuevo plan de amortización en diez cuotas mensuales, que se extenderá hasta finales de este año. Esta solución, según explicó, se ha logrado "sin contar con el respaldo del resto de organizaciones sindicales presentes en la negociación".De igual modo, el delegado de UGT SP en el Hospital de Puente Genil, Francisco Prieto, aportó más detalles sobre el calendario de pagos acordado. Según indicó, en el mes de mayo no se aplicará ningún descuento, mientras que en junio y diciembre se efectuará un doble cargo, coincidiendo con el abono de las pagas extraordinarias.También en julio se aplicará una doble deducción, ya que en ese mes está previsto el cobro del Complemento de Rendimiento Profesional (CRP). Por otro lado, entre los meses de agosto y noviembre, la devolución se realizará mediante una cuota mensual fija.Finalmente, Prieto aseguró que será la propia dirección del AGSSC quien comunicará formalmente los términos de este acuerdo a cada uno de los trabajadores afectados, proporcionando toda la información necesaria para que comprendan el alcance de la medida y los detalles de su aplicación.Este acuerdo supone un alivio considerable para los técnicos sanitarios implicados, al evitar un desembolso inmediato y concentrado de unas cantidades que no fueron percibidas de forma consciente, sino como consecuencia de un error administrativo ajeno a su voluntad.