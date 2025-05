Ranking de los cincuenta nombres más populares en Montilla en 2025

Nombres de Mujer

N° de orden Nombres de mujer ‰ 1 María Carmen 45,52 2 Carmen 32,41 3 Dolores 31,50 4 Aurora 29,04 5 Antonia 25,77 6 María Dolores 25,77 7 Concepción 21,76 8 María 20,85 9 Francisca 18,03 10 Rosario 17,57 11 Rafaela 17,39 12 Soledad 17,03 13 Josefa 15,11 14 Rosa María 12,38 15 Inmaculada 11,84 16 Manuela 11,47 17 Ana 11,38 18 María José 11,20 19 María Ángeles 10,83 20 Rosa 10,47 21 Rocío 10,20 22 María Soledad 10,11 23 Lucía 9,92 24 Cristina 9,47 25 Elena 9,38 26 Marta 9,20 27 Ana María 8,74 28 Laura 8,56 29 Encarnación 8,47 30 María Luisa 8,47 31 Aurora María 7,38 32 Sara 7,28 33 Irene 7,19 34 Mercedes 7,19 35 Carmen María 7,01 36 Isabel 6,92 37 Paula 6,65 38 Beatriz 6,10 39 María Teresa 6,01 40 María Josefa 5,83 41 María Auxiliadora 5,74 42 Eva María 5,65 43 María Rosa 5,46 44 Victoria 4,83 45 Alba 4,83 46 Teresa 4,73 47 Claudia 4,46 48 Marina 4,28 49 María Pilar 4,28 50 María Rosario 4,19

‰ = Tanto por mil calculado sobre el total de la población para cada sexo

Nombres de Hombre

N° de orden Nombres de hombre ‰ 1 Antonio 78,68 2 Manuel 67,39 3 Rafael 67,21 4 Francisco 53,72 5 José 46,75 6 Miguel 24,43 7 José Antonio 19,67 8 Francisco Solano 18,08 9 Alejandro 15,52 10 Luis 14,91 11 Carlos 14,64 12 David 14,47 13 Javier 13,41 14 José Manuel 13,32 15 Miguel Ángel 13,14 16 Juan 12,70 17 José María 12,70 18 Jesús 12,26 19 Daniel 12,00 20 José Luis 11,56 21 Pablo 10,67 22 Francisco Javier 10,23 23 Joaquín 9,70 24 Ángel 9,53 25 Juan Antonio 8,91 26 Sergio 8,56 27 Manuel Jesús 8,38 28 Adrián 7,76 29 Francisco José 7,59 30 Álvaro 7,14 31 Antonio Jesús 7,06 32 Agustín 5,82 33 Raúl 5,65 34 Gonzalo 5,47 35 Rubén 5,29 36 José Miguel 4,59 37 Pedro 4,59 38 Alberto 4,59 39 Antonio José 4,59 40 Mario 4,59 41 Enrique 4,41 42 Juan José 4,23 43 Juan Carlos 4,23 44 Martín 4,06 45 Francisco Manuel 3,88 46 Fernando 3,88 47 Mariano 3,79 48 José Carlos 3,79 49 Jorge 3,70 50 Juan Manuel 3,62

‰ = Tanto por mil calculado sobre el total de la población para cada sexo

Antonio y María del Carmen continúan siendo los nombres más comunes entre los vecinos de Montilla. Así lo refleja la última actualización del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que ha publicado los datos correspondientes al 1 de enero de 2025. Esta estadística, basada en el Registro de Población de Andalucía, ofrece un detallado retrato del uso de nombres y apellidos en la comunidad autónoma, con información tanto alfanumérica como geográfica.En el caso de los hombres residentes en Montilla, Antonio encabeza el listado con una frecuencia de 78,68 por mil, seguido por Manuel (67,39) y Rafael (67,21). Estos tres nombres lideran con claridad el ranking masculino en la localidad de la Campiña Sur, mientras que Francisco (53,72) y José (46,75) completan elEn cuanto a las mujeres, el primer puesto lo ocupa María del Carmen, con 45,52 por mil, seguida por Carmen (32,41) y Dolores (31,50). Aurora se sitúa en cuarta posición con 29,04, justo por delante de Antonia y María Dolores, ambas con una frecuencia de 25,77.Llama especialmente la atención la relevancia de dos nombres vinculados directamente con la identidad local: Francisco Solano y Aurora, que aluden a los patrones de Montilla. En ese sentido, Francisco Solano figura en octavo lugar entre los hombres, con una presencia de 18,08 por mil, mientras que Aurora destaca en el cuarto puesto del ranking femenino, lo que demuestra una especial estima por estos dos nombres con fuerte arraigo cultural y devocional en el municipio.A pesar de su notable presencia en el conjunto de Andalucía, tanto Antonio como María del Carmen tienden a estar más representados entre la población de mayor edad. De hecho, la media de edad de quienes portan estos nombres supera los 50 años, lo que refleja una tendencia generacional que también se repite en Montilla.Y es que, en general, los nombres más frecuentes en la localidad corresponden a generaciones nacidas entre las décadas de 1950 y 1970, lo que encaja con el progresivo envejecimiento de la población. De hecho, la mayoría de los nombres presentes en la parte alta de la tabla mantienen una clara tendencia descendente, en paralelo con el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población, una tónica que se repite, prácticamente, en el conjunto de Andalucía.De hecho, dentro del top 20 masculino, únicamente David se desmarca de esta dinámica. Este nombre no solo ha experimentado un ligero repunte en el número de personas que lo portan, sino que también presenta una edad media inferior a los 40 años, lo que lo convierte en un caso atípico entre los nombres más comunes.Por otro lado, la publicación del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía también permite profundizar en la evolución del uso de nombres según la edad media de quienes los llevan. Es el caso, por ejemplo, de Lucas, que en Andalucía —no así en Montilla— muestra un crecimiento exponencial en los últimos años y cuya edad media es de apenas 16,4 años. Esto pone de manifiesto la entrada de nuevas generaciones con nombres más modernos, cortos o influenciados por otras culturas.De igual modo, si se analiza la distribución territorial de los nombres, se confirma que Antonio es más común entre los hombres en las provincias orientales de Andalucía, mientras que Manuel domina en las occidentales. Entre las mujeres, María del Carmen sigue siendo el nombre más frecuente en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, mientras que en el resto de Andalucía predomina el nombre de María en solitario.Esta riqueza de datos, obtenida gracias a la explotación estadística de los Padrones de Habitantes por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, no solo permite conocer los nombres más utilizados en cada municipio, sino también analizar su evolución generacional y territorial. Así, Montilla no solo refleja las grandes tendencias andaluzas, sino que también conserva su identidad local a través de nombres como Francisco Solano, Gonzalo —en recuerdo de El Gran Capitán— y Aurora, profundamente ligados a la historia y las tradiciones del municipio.