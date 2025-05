Montilla se moviliza en el Primero de Mayo en defensa de los derechos laborales y sociales

Decenas de personas se manifestaron ayer en Montilla para conmemorar el Primero de Mayo, en una jornada marcada por la defensa de los derechos sociales y laborales conquistados en las últimas décadas. La marcha, que comenzó a las 12.00 del mediodía desde la Plaza de la Rosa, recorrió el centro histórico bajo el lema, dejando clara la preocupación por el retroceso de conquistas sociales ante el auge de la ultraderecha y las políticas neoliberales.La movilización en Montilla estuvo respaldada por diversos colectivos locales como lay la. Ambas organizaciones se sumaron al clamor por la protección de los servicios públicos y la sanidad como pilares fundamentales del bienestar social.Entre los asistentes se encontraban representantes del equipo de gobierno del, con el alcalde Rafael Llamas al frente, así como miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida. También participaron militantes de la Agrupación Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Comunista de Andalucía (PCA), junto a integrantes de la Asamblea Feminista de Montilla, reforzando así el carácter plural y reivindicativo de la convocatoria.Mientras tanto, en Córdoba capital, la manifestación reunió a más de 3.500 personas convocadas por la, en una jornada que puso el foco en la defensa del sindicalismo de clase y en la lucha contra los recortes de derechos laborales. Desde ambas organizaciones se denunció la ofensiva neoliberal y se reivindicó la necesidad de continuar avanzando en mejoras sociales.Marina Borrego, secretaria general de CCOO de Córdoba, denunció la presión del capital sobre los derechos laborales: “Salimos a las calles en un momento de ofensiva sin precedentes del capital para imponer, a sangre y fuego, sus intereses”, afirmó.Borrego alertó sobre el papel de la ultraderecha en el intento de desmantelar el Estado de bienestar y denunció que las políticas económicas actuales priorizan el beneficio sobre las personas. “Nos están matando”, sentenció, aludiendo a las consecuencias de esas políticas.Por su parte, Vicente Palomares, secretario general de UGT Córdoba, destacó el contexto especialmente delicado de este Primero de Mayo, marcado por una “ola de neoliberalismo que recorre Europa y que también se siente en España”. Palomares advirtió sobre el riesgo de que la clase trabajadora pierda derechos fundamentales y lanzó un mensaje claro: “Algunos aún no se han enterado de que son clase trabajadora y no clase media. Eso hay que hacérselo ver”.Las intervenciones sindicales también subrayaron los retos derivados de los cambios en el mercado laboral, como la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial. Borrego insistió en que las mujeres, especialmente las jóvenes, son las principales perjudicadas por esta transformación. Denunció la precariedad que sufren al acceder al mundo laboral con contratos temporales, a tiempo parcial y bajos salarios, lo que les impide construir un proyecto de vida.Una de las principales reivindicaciones de la jornada fue la implantación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales. En este sentido, Palomares pidió a los partidos políticos del Congreso que dejen de lado los tacticismos y apoyen esta medida, que —según argumentó— beneficia tanto a las personas trabajadoras como a las empresas.Borrego, además, destacó la importancia de fortalecer los servicios públicos como “garantía de equidad” y remarcó que, a pesar de avances como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma laboral, es necesario seguir luchando. “Exigimos más feminismo, igualdad, cuidados, pensiones dignas, servicios públicos de calidad y más negociación colectiva”, afirmó.En relación con la juventud, Palomares alertó de que esta es “la primera generación que está en peores condiciones que sus antecesores”, sin perspectivas de futuro debido a la precariedad laboral y la dificultad para acceder a la vivienda.Por último, ambos líderes sindicales hicieron un llamamiento a no bajar la guardia. “Cuando se consiguen tantas cosas en tan poco tiempo, la gente piensa que ya está todo hecho, pero la relajación no es posible”, subrayó Palomares, quien también advirtió sobre el peligro de una ola negacionista que amenaza los avances en materia de igualdad de género.Así, tanto en Montilla como en Córdoba, el Primero de Mayo se vivió como una jornada de firme compromiso social, con miles de voces que, desde distintos puntos de la provincia, clamaron por un presente y un futuro más justo, más equitativo y más humano.