Montilla celebra la final de su festival de la canción con once voces y la actuación de The Buyakers

El Festival de la Canción "Ciudad de Montilla" celebrará mañana su gran final, a partir de las 20.00 de la tarde, en el Auditorio del Complejo Envidarte. La cita, una de las más esperadas en el calendario cultural de la localidad, reunirá sobre el escenario a once finalistas procedentes de seis municipios de la provincia, con el aliciente dey la actuación estelar del grupo The Buyakers.En la modalidad Infantil, competirán Andrea Cantillo López (Montalbán de Córdoba), la participante más votada en redes sociales, junto a Natalia Gala Trujillo (Los Blázquez), Carolina Garrido Alarcón (Priego de Córdoba) y Susana Sánchez Avendaño (Montilla), todas ellas seleccionadas por el jurado.En categoría Juvenil, Mara Urbano Cabello (Montilla) llega a la final con un fuerte respaldo popular, mientras que Paula López Vaquero e Isabel Arrabal Brasero, ambas de Córdoba, lo hacen gracias a sus altas valoraciones por parte del jurado.La gran novedad llega con la incorporación de la categoría Sénior, un espacio especialmente pensado para dar visibilidad a voces con más experiencia vital y musical. En esta sección debutarán Eduardo Montero Fernández (Los Blázquez), favorito en redes sociales, junto a Ángeles Borrallo Núñez (Montemayor) y Juan Carlos Priego (Aguilar de la Frontera), además de Rafi Gómez Toro, quien defenderá el talento local montillano.Por primera vez, las categorías Infantil y Juvenil contarán con premios en metálico —300, 200 y 150 euros— que reconocerán a los tres mejores intérpretes de cada grupo. En cambio, la categoría Sénior se vivirá como un certamen sin dotación económica, aunque con el mismo prestigio escénico.Durante la deliberación del jurado, los asistentes disfrutarán de uno de los platos fuertes de la noche: el concierto del grupo The Buyakers. La banda, capitaneada por el televisivo Suko, promete contagiar su energía con una mezcla singular de rock, blues, swing, ska y reggae, aportando ritmo y frescura a una noche que se anticipa inolvidable.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó el esfuerzo por consolidar esta cita musical como un referente en la provincia. “Queríamos que este evento creciera y se abriera a otros municipios, que tuviera esa proyección provincial que merecía. Hoy podemos decir que lo hemos conseguido”, destacó el primer edil, quien quiso reconocer la labor de la Asociación Pop Rock Montillano, pieza clave en la organización de este evento, junto al propio Ayuntamiento.Como broche solidario, la Asociación Montillana de Personas con Capacidades Diferentes (AMFIMO) estará presente en el evento gestionando una barra cuya recaudación se destinará a los proyectos del colectivo. Un gesto que suma sensibilidad y compromiso social a una noche pensada para celebrar la música desde la diversidad.