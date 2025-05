La pasión por el fútbol también se juega fuera del campo

El papel del fútbol local

Nuevos hábitos del aficionado

Futuro digital del deporte rey

El fútbol no solo se vive durante los 90 minutos que dura un partido. Para millones de aficionados, el juego comienza mucho antes del pitido inicial y continúa mucho después. Desde los análisis previos hasta los debates en redes sociales, pasando por la emoción de acertar una alineación o prever un resultado, el deporte rey ha encontrado nuevas formas de seguir latiendo más allá del césped.Entre estas formas de vivir el fútbol, las apuestas deportivas han ganado terreno, especialmente gracias a plataformas digitales que ofrecen información sobre los, convirtiéndose en un complemento para muchos seguidores.En España, el interés por el fútbol se mantiene en cifras récord. Según datos de LaLiga, durante la temporada 2023/2024 se registraron más de 10 millones de asistentes en los estadios de Primera División, y las retransmisiones televisivas congregaron a más de 28 millones de espectadores.Este fenómeno trasciende lo deportivo y se convierte en un motor social y económico de primer nivel, especialmente en localidades donde el fútbol forma parte de la identidad cultural.Aunque las grandes competiciones acaparan la atención mediática, el fútbol local sigue teniendo un peso esencial en el tejido deportivo de muchas comunidades. Equipos como el Montilla CF no solo representan a una ciudad en el terreno de juego, sino que simbolizan una forma de entender el deporteEl crecimiento del fútbol amateur y semiprofesional también ha ido de la mano de una mayor profesionalización en todos los niveles: desde la preparación física hasta la gestión de los clubes. Todo esto ha contribuido a que incluso en ligas regionales o provinciales el seguimiento y la cobertura sean cada vez más amplios.La forma de consumir fútbol ha cambiado de forma radical en la última década. El acceso a estadísticas en tiempo real, plataformas de análisis táctico, podcasts especializados y contenidos en streaming ha moldeado un nuevo perfil de aficionado: más informado, más exigente y también más participativo. La interacción con el juego se ha hecho más activa, lo que explica el auge de actividades paralelas como las quinielas,y, por supuesto, las apuestas deportivas.Esto no solo implica una forma distinta de relacionarse con el fútbol, sino que también ha propiciado la aparición de espacios digitales que acompañan al aficionado en esta experiencia ampliada. Por ejemplo, portales como Marca ofrecen análisis exhaustivos, resultados actualizados y seguimiento minuto a minuto de los principales encuentros, convirtiéndose en herramientas indispensables para quienes desean estar al tanto de todo lo que ocurre.De cara a los próximos años, se espera que el vínculo entre tecnología y fútbol siga estrechándose. Desde el uso de inteligencia artificial en el análisis de datos hasta el auge de las retransmisiones en realidad aumentada, todo apunta a que la experiencia del espectador será cada vez más inmersiva y personalizada.Los clubes también están aprovechando las oportunidades digitales para acercarse a sus seguidores: boletines personalizados, venta de entradas desde apps móviles, encuestas para decidir el diseño de la camiseta, entre otros. Este tipo de interacción directa está generando una comunidad más conectada, en la que los aficionados tienen un papel activo en la vida de sus equipos.