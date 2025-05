El Montilla Club de Fútbol donará mañana la recaudación de la taquilla a la Casa Joven

El Estadio Municipal de Fútbol acogerá mañana domingo, a partir de las 12.00 del mediodía, mucho más que un encuentro deportivo. Else medirá al combinado C del Cádiz Club de Fútbol en un partido benéfico cuya recaudación íntegra se destinará al proyecto, una iniciativa de ladirigida a acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que desarrollen todo su potencial construyendo proyectos de vida prósperos y de bienestar.Gracias a la colaboración del Montilla Club de Fútbol y de su Fundación, el último encuentro de la temporada en la que se enfrenta al equipo del Cádiz C va a tener un marcado carácter solidario. El beneficio íntegro que se obtenga de la venta de entradas irá destinado a las actividades que desde la Casa Joven se realizan con adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad. Para animar la participación de la ciudadanía, el club deportivo ha puesto a la venta las entradas al simbólico precio de 2,00 euros y, además de acceder al recinto deportivo, se podrá participar en un sorteo de material donado por el mismo club."La Casa Joven es un espacio de protección, crecimiento y bienestar donde acompañamos a adolescentes y jóvenes en esta etapa de sus vidas desde la escucha, el respeto, la aceptación y el cariño", explicó Carmen Mesa, coordinadora de proyectos sociales de la FSU.Con este proyecto, la FSU potencia el desarrollo emocional, social y académico de estos jóvenes, a la vez que se fomentan hábitos de vida sanos, se les apoya en sus procesos formativos y se les orienta en el diseño de proyectos de vida prósperos y realistas, ayudando así a formar de jóvenes comprometidos con un presente y un futuro esperanzador."Los adultos hemos ido construyendo la sociedad en la que crecen estos adolescentes y jóvenes, pero desde la Fundación Social Universal apostamos por la corresponsabilidad ciudadana, desde el convencimiento de que, con la implicación de los diferentes agentes sociales, podemos construir entornos enriquecedores de desarrollo, donde los jóvenes, con esfuerzo y dedicación, puedan hacer realidad ese sueño en el que se ven, en el oficio que les gusta, con una familia y unos amigos que les proporcionan afecto, sintiéndose realizados, a gusto con ellos mismos: ese sueño que todos los adultos hemos tenido", explica Carmen Mesa.A su vez, desde la Casa Joven buscan vincular sus fines sociales con actividades divertidas, lúdicas, de ocio sano, como el deporte. "También alentamos la participación de la comunidad, por ello agradecemos enormemente la colaboración del Montilla Club de Fútbol y de su Fundación, y animamos a la ciudadanía a disfrutar de una emocionante y solidaria actividad, acudiendo a este encuentro para animar a nuestro equipo, al tiempo que apoyamos el funcionamiento de la Casa Joven", concluyó Carmen Mesa.