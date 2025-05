Helena García Fernández, la joven montillana que ayuda a predecir el riesgo cardiovascular

Pasión por la ciencia

La prestigiosa revista científicaha publicado un avance crucial en medicina personalizada, que cuenta con sello montillano. Un equipo del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), en colaboración con el Hospital Universitario Reina Sofía, la Universidad de Córdoba y el CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, ha desarrollado un modelo matemático capaz de predecir el riesgo de recurrencia cardiovascular analizando la microbiota intestinal. Y entre los nombres propios que han hecho posible este hito destaca el de Helena García Fernández, una joven investigadora montillana que, a sus 27 años, ya deja huella en el panorama científico nacional.En la antesala del futuro de la medicina personalizada, el grupo de investigación “Nutrigenómica. Síndrome Metabólico” del IMIBIC ha conseguido abrir una nueva vía en la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares.El punto de partida ha sido el análisis detallado de la microbiota intestinal a través de técnicas de secuenciación masiva de ADN, utilizando como base las muestras fecales de los participantes del ensayo clínico, el más amplio llevado a cabo hasta la fecha en este ámbito. Durante siete años, los investigadores han seguido la evolución de pacientes que ya habían sufrido un evento cardiovascular, comparando aquellos que volvieron a recaer con los que no lo hicieron.Los resultados de este exhaustivo trabajo no solo confirman la estrecha relación entre la microbiota intestinal y las enfermedades cardiovasculares, sino que también apuntan a la integridad de la barrera intestinal como una pieza clave en este complejo puzle. Según los científicos, la alteración de esta barrera podría facilitar procesos inflamatorios que agravan el daño cardiovascular.Dentro de este equipo multidisciplinar ha trabajado de forma activa Helena García Fernández. Formada en la Universidad de Córdoba, donde cursó el Grado en Biología y el Máster en Investigación Biomédica Traslacional, esta joven montillana ya destacó en sus primeros pasos como investigadora dentro del grupo GC-27 “Onco-Obesidad y Metabolismo”, participando en proyectos sobre cáncer de hígado ycelular. Su tesis doctoral en Biomedicina contribuyó a entender el papel de la microbiota intestinal en patologías como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o el cáncer.El trabajo que ha visto la luz entiene un componente profundamente humano: dar un paso más en la predicción de nuevos eventos cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en el mundo.En palabras del doctor Javier Arenas Montes, investigador del grupo y residente en Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía, “contar con herramientas que permitan identificar de manera más precisa a los pacientes con mayor probabilidad de sufrir nuevos eventos es crucial para optimizar y personalizar los tratamientos”.En ese sentido, el modelo predictivo desarrollado abre una puerta prometedora para anticipar con más eficacia qué pacientes tienen mayor riesgo de sufrir nuevas complicaciones. Un avance que podría redefinir las estrategias clínicas actuales, tal y como señala Antonio Camargo García, investigador principal de este estudio junto al doctor José López Miranda.“Este avance podría transformar el enfoque actual de la medicina personalizada en este campo, permitiendo incorporar el análisis de la microbiota como herramienta innovadora para identificar a los pacientes con mayor riesgo y adaptar las estrategias terapéuticas de manera más temprana y eficaz”, asegura el doctor Camargo.Pero más allá de los modelos, las técnicas y las publicaciones científicas, hay historias como la de Helena García Fernández, que dan rostro y alma a la investigación biomédica. Su pasión por la ciencia nació muy pronto, alimentada por una curiosidad genuina por comprender cómo funciona el cuerpo humano. “Mi interés por la ciencia se inició desde temprana edad, siempre me fascinaba aprender cómo funcionaba la naturaleza que me rodeaba y, sobre todo, cómo funcionaba nuestro organismo”, comentaba con motivo de laEse interés se consolidó en las aulas del Bachillerato, cuando eligió la modalidad de Ciencias de la Salud y descubrió que su asignatura favorita era, sin lugar a dudas, la Biología. “Tenía claro que mi deseo era poder dedicarme a la investigación médica en el futuro”, afirmaba la joven montillana que, a partir de ese momento, trazó un camino que no hizo más que alinearse con esa vocación: Biología en la Universidad de Córdoba, prácticas y colaboraciones con grupos de prestigio y un fuerte compromiso con su carrera investigadora.Su proyecto de fin de grado, centrado en la desregulación del proceso deen cáncer de hígado, fue el primer gran impulso hacia la carrera científica. Aquel trabajo, realizado bajo la tutela de los doctores Manuel D. Gahete y Antonio León, no solo le dio herramientas, sino una certeza: “He tenido clara mi fuerte vocación como investigadora, y quiero seguir formándome y aprendiendo en este ámbito”.En la actualidad, Helena García Fernández explora cómo la nutrición y la microbiota intestinal pueden moldear la salud humana, en un campo tan complejo como apasionante. Y lo hace convencida del poder transformador de su trabajo, aunque con los pies en la tierra y una visión muy clara del camino por recorrer.La joven científica montillana también hace una llamada de atención sobre la importancia del reconocimiento social y el respaldo institucional a la labor investigadora. “Deseo que el esfuerzo que hacemos los investigadores sea más reconocido y valorado tanto por el resto de profesionales como por las personas ajenas a la ciencia. Y que se tenga más apoyo gubernamental para poder desarrollar la carrera investigadora con mayor estabilidad y motivación”.De este modo, Helena García Fernández forma parte de una generación que no solo quiere comprender el mundo, sino también transformarlo. Ahora, junto a sus compañeros del IMIBIC, ha firmado un avance que podría marcar un antes y un después en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. Y lo hace desde la certeza de que, detrás de cada descubrimiento, hay una historia, una vocación y una esperanza.