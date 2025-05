El Club Deportivo Apedem cae eliminado de la Copa Andalucía

Unión Deportiva Belalcázar 2 -- 2 Club Deportivo Apedem

Unión Deportiva Belalcázar: Rafael Blázquez Pascual, José Pablo Calvo Pizarro, Jesús Núñez Baños, José Luis Alfonso Gamboa Agudelo, Francisco Aranda Morillo Velarde, Antonio Manuel Fernández Yebra, Jorge Sepúlveda González, Alejandro Vallecillos Portillo, Bryan David Blanco Echeverria, Jesús Monge y Leyton Jair Martínez Angulo.

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José Antonio López Llamas, Jesús David Polo Álvarez, José David Urbano Jiménez, Antonio Manuel Romero López, Juan Alejandro Arroyo Rodríguez, Eduardo Rueda Pérez, Alejandro De la Cruz Benavides, Lucas Hueso Priego y Javier Mesa Carnero.

Sustituciones: en la Unión Deportiva Belalcázar ingresaron Sergio Núñez Caballero (min. 1), Felipe Delgado Ruiz (min. 2), Mario Muñoz Tejero (min. 8), José Manuel Muñoz Tejero (min. 12), Carlos Murillo Triviño (min. 16), Juan Esteban Caraballo Blandón (min. 20) y Bryan Leandro Tamayo Besiro (min. 22). Por el Club Deportivo Apedem entraron Aaron Márquez Castro (min. 13), Felipe Montero Balas (min. 23), Aaron Salado Sánchez (min. 24), Javier Ruiz Mejía (min. 14), Eduardo Castilla Criado (min. 15), Juan Benensdou Junior (min. 17) y Javier Cabanillas Baena (min. 23).

Goles: 1-0 Jorge Sepúlveda González (min. 31); 1-1 Lucas Hueso Priego (min. 71); 2-1 José Manuel Muñoz Tejero (min. 82); y 2-2 Alejandro De la Cruz Benavides (min. 89).

Árbitro: Rafael Sánchez Avellano. Asistentes: Miguel Ángel Suárez Sepúlveda y Daniel Linares Cabrera.

Amonestaciones: Vieron tarjeta amarilla Jesús Núñez Baños (min. 25), José Manuel Muñoz Tejero (min. 29), Bryan David Blanco Echeverria (min. 38), Mario Muñoz Tejero (min. 59), José Pablo Calvo Pizarro (min. 89) y, nuevamente, José Pablo Calvo Pizarro (min. 89), siendo expulsado por doble amarilla. Por parte del Apedem fueron amonestados Alejandro De la Cruz Benavides (min. 9), José Antonio López Llamas (min. 13), Antonio Manuel Romero López (min. 36), José David Urbano Jiménez (min. 36), Aaron Salado Sánchez (min. 52), nuevamente Antonio Manuel Romero López (min. 53), Javier Mesa Carnero (min. 61), Eduardo Castilla Criado (min. 74) y Eduardo Rueda Pérez (min. 79).

Incidencias: Partido correspondiente a la eliminatoria de la Fase Final de Segunda y Tercera de la Copa Andalucía, que se celebró en el Estadio Virgen de Alcantarilla de la ciudad de Belalcázar.

El Estadio Virgen Alcantarilla fue escenario este jueves de un emocionante encuentro entre la Unión Deportiva Belalcázar y el, correspondiente al partido de vuelta de la Copa Andalucía, clasificatoria para la siguiente ronda previa a la Copa del Rey. Con el, los locales partían con ventaja en la eliminatoria y supieron gestionar esa renta en un duelo intenso y disputado.El Club Deportivo Apedem saltó al terreno de juego decidido a cambiar el signo de la eliminatoria. Ya en el primer minuto dispuso de una doble ocasión clarísima que no logró materializar, dejando escapar una oportunidad de oro para golpear primero.Poco a poco, el Belalcázar fue asentándose y sacó provecho de los errores en la salida de balón de los montillanos, lanzando balones certeros a la espalda de la defensa. Solo las intervenciones del guardameta visitante evitaron que las cuatro ocasiones claras generadas por los locales acabaran en gol.La insistencia del Belalcázar tuvo premio en el último cuarto del primer tiempo. Un centro colgado al área fue rematado de cabeza por un jugador local para hacer el 1-0, complicando mucho las opciones de clasificación del Club Deportivo Apedem. Antes del descanso, los locales rozaron el segundo tanto, pero una acción salvadora de Javi Mesa bajo palos evitó la sentencia.La segunda mitad trajo consigo una mejor versión del conjunto montillano. La entrada de varios jugadores juveniles revitalizó al equipo, que ganó en intensidad y orden. Fruto de esa mejora llegó el tanto del empate, obra del canterano Lucas, que devolvía la ilusión al banquillo visitante.Sin embargo, el partido volvió a torcerse para el Club Deportivo Apedem con la expulsión de Edu Rueda, que vio la segunda amarilla tras el gol. Con un jugador menos, los visitantes vieron cómo el Belalcázar se rehacía. Una brillante jugada individual de Gamboa, número 6 del conjunto local, terminó con una asistencia que permitió a su delantero marcar el 2-1, encarrilando de nuevo la eliminatoria.A pesar del mazazo, el Club Deportivo Apedem no se rindió. En el tiempo añadido, Álex de la Cruz firmó un bonito tanto de vaselina para igualar el encuentro y mantener viva la esperanza. En los minutos finales, el equipo auriverde generó dos nuevas ocasiones para llevar el partido a la prórroga, pero la falta de acierto selló el desenlace.El empate final deja fuera al Club Deportivo Apedem de la Copa Andalucía, tras un global de 6-5 favorable a la Unión Deportiva Belalcázar. Ahora, los montillanos centran sus esfuerzos en la Copa Diputación, donde se medirán este domingo, a las 18.00 de la tarde, frente a Los Califas en el municipal.