El Club Deportivo Apedem alcanza la final de la Copa Diputación

C.D. Los Califas Balompié 3 -- 3 C.D. Apedem

Club Deportivo Los Califas Balompié: Miguel Arroyo Carbonero, Miguel Pleguezuelos Arjona, Marcos Palomero García, Juan José Flores Urbano, Ignacio Arevalo Hoyo, Álvaro Sánchez Urbano, Javier Aguilar Morales, Enrique Marín Jurado, Manuel Navas García, Juan Luis Cabanillas Fernández y Antonio Ángel López Machuca.

Club Deportivo Apedem: Román Fernández Ruz, Javier Albornoz Hidalgo, Felipe Montero Salas, José Antonio López Llamas, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Alejandro Arroyo Rodríguez, Alejandro De la Cruz Benavides, Eduardo Castilla Criado, Samir Bensenouci Jurado y Carlos Cimarro Rodríguez.

Sustituciones: En el Club Deportivo Apedem ingresaron desde el banquillo Carlos Repiso López (min. 46), Juan Antonio Ruz Panadero (min. 46), José Pérez Navafría (min. 46), Sergio Gallardo Pérez (min. 65), Javier Maciej Szczepanski Gachewicz (min. 65) y Antonio Castro Bellido (min. 80). Por parte del Club Deportivo Los Califas Balompié se produjeron los ingresos de Ángel García Pérez (min. 46), Carlos Ruiz Alcalde (min. 46), José Manuel Villalba López (min. 65), Francisco José Biedma Carrera (min. 65) y Rubén Navarro Camargo (min. 80).

Goles: 0-1 José Antonio López Llamas (min. 6); 0-2 Javier Aguilar Morales (min. 20); 1-2 Álvaro Sánchez Urbano (min. 28); 2-2 Juan Alejandro Arroyo Rodríguez (min. 32); 3-2 Manuel Navas García (min. 68); 3-3 Juan Alejandro Arroyo Rodríguez (min. 86).

Árbitro: Luis Hernández Sánchez, junto a los asistentes Carlo Pastor Salazar y Álvaro Reus Moreno.

Amonestaciones: vieron tarjeta amarilla Marcos Palomero García (min. 48), Enrique Marín Jurado (min. 60) y Román Fernández Ruz (min. 48).

Incidencias: Partido correspondiente a la Copa Diputación de Segunda Andaluza Sénior de Córdoba (Grupo Único), disputado en las Instalaciones Deportivas Municipales (IDM) Poniente de Córdoba.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

En una temporada para el recuerdo, el Club Deportivo Apedem volvió a demostrar por qué es uno de los proyectos más ilusionantes del fútbol cordobés. El conjunto montillano empató ayer a tres goles frente al Club Deportivo Los Califas en la capital cordobesa y, con ese resultado, certificó su pase a una nueva final de la Copa Diputación.Bajo la dirección de Chechu Polonio, el equipo sénior del Club Deportivo Apedem suma un nuevo logro a una campaña ya de por sí brillante, que incluye elante el Club Deportivo Alcázar. Este nuevo billete a la final, que se disputará en el Nuevo Estadio San Bartolomé de la vecina localidad de Espejo, confirma el excelente estado de forma de los auriverdes.Y si algo ha caracterizado al proyecto desde su creación hace apenas tres años ha sido su firme apuesta por el talento de la casa. En este corto periodo, el primer equipo ya ha logrado una Copa Diputación, un ascenso a Segunda Andaluza y, ahora, una nueva final en la que volverá a enfrentarse al conjunto califal.El partido, disputado en la capital, no solo fue emocionante por el marcador final, sino también por el debut de varios jóvenes valores del club. Hasta seis juveniles acompañaron al primer equipo en esta cita decisiva. En el once titular saltaron al campo Samir Bensenouci y Carlos Cimarro, mientras que desde el banquillo se sumaron José Pérez, Sergio Gallardo, Szczepanski y Antonio Castro, todos ellos dejando muestras del potencial que atesora la cantera auriverde.A lo largo de la temporada, nombres como Aarón, Lucas Hueso, Paco Jorge, Edu Luque y Javier Santos también han tenido la oportunidad de defender la camiseta del primer equipo, consolidando la visión formativa que impulsa el Club Deportivo Apedem desde sus cimientos.El empate ante el Club Deportivo Los Califas sirve como antesala a una gran final y como símbolo de un proyecto que, sin alcanzar en esta ocasión el ascenso a Primera Andaluza, sigue escribiendo con letras doradas su joven pero ya exitosa historia.Desde la entidad que preside Rafael Zafra Madrid insisten en que este camino no es fruto del azar, sino del trabajo constante por fomentar un fútbol de cantera donde los jugadores de categorías inferiores tengan un espacio real de crecimiento y protagonismo. El Club Deportivo Apedem vuelve a una final. Y lo hace fiel a sus principios.