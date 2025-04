Montilla revive su historia con un desfile memorable del "Tercio de Olivares"

La historia detrás del "Tercio de Olivares"

Montilla se transformó ayer encon elde la, un singular pasacalles que se enmarcó en los actos programados por elcon motivo de la apertura oficial de la, ubicada en el alhorí construido sobre los vestigios del antiguo castillo donde, figura capital del Renacimiento y símbolo de la estrategia militar moderna,La jornada comenzó a las 12.00 del mediodía a las puertas de la Casa Consistorial,, donde los vecinos y visitantes se congregaron para presenciar el inicio de unque, con rigor y solemnidad, llevó a los presentesy que realizó su primera parada en la, donde tuvo lugar ladel cortejo al lienzo que preside este céntrico enclave urbano.Ataviados conde los siglos XVI y XVII, los miembros del "Tercio de Olivares" ofrecieron un vistoso recorrido que culminó alrededor de las 13.00 de la tarde en ely que sirvió para conmemorar el, un enfrentamiento decisivo librado elEn aquella histórica jornada, que tuvo lugar en la—en la actual provincia italiana de—, las tropas españolas,, derrotaron de manera contundente al ejército francés, marcando elen Europa.La batalla supuso unagracias al ingenio de El Gran Capitán. Pero, más allá de la victoria militar, Ceriñola supuso el nacimiento de un, basado en pequeñas unidades coordinadas llamadas "", precursoras de los célebresque dominarían Europa durante décadas.Elcontinuó por el centro de Montilla, pasando por la–donde tuvo lugar una nueva ofrenda floral ante la urna que contiene las– y finalizando en el, anexo al Ayuntamiento. Cada parada representó una oportunidad para que el público admirase las, las formaciones de combate y elde la época.La Asociación "Tercio de Olivares" nació en la, profundamente ligada a la figura dey valido del rey Felipe IV. Su propósito es claro:, especialmente la de los siglos XVI y XVII, con la mayor veracidad posible.A través de sus recreaciones, los integrantes del colectivo buscan. Y no hay mejor escenario para ello que Montilla,, donde la figura de El Gran Capitángracias a la apertura de una sala permanente en su honor enEl desfile sirvió también para, unidades militares que revolucionaron la forma de hacer la guerra en Europa. Surgidos tras la Batalla de Ceriñola,, los Tercios fueron unIntegrabandel Imperio Español y de aliados católicos, como irlandeses e ingleses, combatiendo no sólo en Flandes, sino también en el Mediterráneo contra la amenaza otomana y en el Nuevo Mundo. Su éxito residía en la, lo que otorgaba a la infantería unahasta entonces desconocida.El desfile de ayer no solo, sino que también logró conectar a generaciones enteras con un pasado en el quecaracterizaron a aquellos hombres que marcaron la. Lavolvió a vivir, pues, una jornada inolvidable que constató que: también puede sentirse, vivirse y celebrarse.