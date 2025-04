Los sueños deberán esperar

Montilla Club de Fútbol 1 -- 4 Atlético Palma del Río

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Soto, Juanito (Sabariego, m. 77), Tate (Pedro Crespín, m. 63), José Carraña, Sergio Heredia (Javi Ruiz, m. 63), Maleno (Rafa Alcaide, m. 85), Moslero, Tena y Fraile.

Molero, Alfonso Carraña, Soto, Juanito (Sabariego, m. 77), Tate (Pedro Crespín, m. 63), José Carraña, Sergio Heredia (Javi Ruiz, m. 63), Maleno (Rafa Alcaide, m. 85), Moslero, Tena y Fraile.

Atlético Palma del Río: Germán, Chechu (Manuel Jesús, m. 89), Fran Cruz, Sergio León (Cony, m. 92), Farfán, Rafa, Marcos (Pablo Cebrián, m. 75), Abraham, Jose Carlos (González, m. 69), Fran Cano (Pablo, m. 84) y Manuel (Domenech, m. 87).

Germán, Chechu (Manuel Jesús, m. 89), Fran Cruz, Sergio León (Cony, m. 92), Farfán, Rafa, Marcos (Pablo Cebrián, m. 75), Abraham, Jose Carlos (González, m. 69), Fran Cano (Pablo, m. 84) y Manuel (Domenech, m. 87).

Goles: 0-1 Sergio León (m. 2); 1- 1 Alfonso Carraña (m. 25); 1-2 Sergio León (m. 62); 1-3 Sergio León (m. 79); 1-4 Pablo (m. 94).

Sergio León (m. 2); 1 Alfonso Carraña (m. 25); Sergio León (m. 62); Sergio León (m. 79); Pablo (m. 94).

Árbitro: Alfonso Romero Terrón (Huelva). Amonestó por los locales a Maleno, José Carraña, Fraile y por los visitantes a González. Expulsó por los locales a Carlos Serrano por roja directa (m. 94).

Alfonso Romero Terrón (Huelva). Amonestó por los locales a Maleno, José Carraña, Fraile y por los visitantes a González. Expulsó por los locales a Carlos Serrano por roja directa (m. 94).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 350 espectadores.

Elno podrá alcanzar su sueño de retornar a la Tercera División al caer derrotado por un tanto a cuatro ante el Atlético Palma del Río. Con este tropiezo, las opciones matemáticas para alcanzar el salto de categoría se diluyen y los montillanos deberán centrar sus esfuerzos en poder certificar su presencia en la próxima edición de la Copa Andalucía.El encuentro comenzó con la ilusión de dos equipos que buscaban mantenerse vivos en la carrera por el ascenso. Sin tiempo para casi aclimatarse al encuentro, llegó el primer gol. Un balón tras un saque de banda que no fue capaz de despejar ni la defensa vinícola ni, quedó en los pies de Sergio León que mandó al fondo de las mallas el cuero. Era el cero a uno a los dos minutos de juego.Los auriverdes acusaron el golpe, viéndose momentos de fluidez en el juego visitante con varios contragolpes en los que tuvo que intervenir la retaguardia vinícola. Con el paso de los minutos, el encuentro se equilibró. El Montilla consiguió dominar el esférico y merodear el área palmeña con mayor frecuencia. En una de estas acciones se produjo la igualada. Una falta sobrepermitió aconectar un remate en el segundo palo para anotar el empate a uno. Corría el minuto 25 de partido.Los mejores momentos del Montilla se produjeron en esta fase de la contienda. La fluidez por las bandas era cada vez mayor, produciéndose incertidumbre en la defensa visitante en cada centro. Pese a los intentos, el gol no llegó y el Atlético Palma del Río resistió el arreón local. La emoción seguía a flor de piel yamplió el énfasis del choque al atajar un penalti a Sergio León señalado por el colegiado a los 33 minutos de partido.Tras el paso por vestuarios, el Montilla mantuvo sus buenas sensaciones y movió el balón con criterio en busca de resquicios en la defensa foránea.con un disparo que atrapó el guardameta a los 58 minutos tuvo la ocasión más clara para los montillanos.Sin embargo, cuando mejor estaba el plantel auriverde, todo sufrió un giro dramático para los intereses del conjunto de. Una falta ejecutada con enorme excelencia por Sergio León se coló por la escuadra de la portería montillana. Era el minuto 62 de partido.El Montilla volvía a estar obligado a remar contracorriente y, pese a intentarlo, el partido fue declinándose a favor de un Palma del Río práctico. Los de Fran Sedano esperaron su momento y Sergio León, una vez más, anotó un nuevo tanto a los 78 minutos tras una disputa con la defensa y anotar anteen el mano a mano. Era el uno a tres.De ahí al final, el partido decayó en vistosidad. Los vinícolas buscaron meterse en el encuentro y una posible mano dentro del área que no señaló el colegiado sería su último hilo de esperanza. Las protestas fueron múltiples, indicando el colegiado falta previa sobre el defensa visitante que anulaba todo lo posteriormente ocurrido.Ya en el descuento y con el Montilla volcado en campo rival, Pablo hizo el uno a cuatro en una contra. Sin tiempo para más, el colegiado señaló el final del encuentro. A falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato, la próxima cita para los auriverdes será ante el Club Deportivo Rociana, en tierras onubenses.