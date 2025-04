La televisión y los programas de casinos online: una fórmula de entretenimiento que gana audiencia

La televisión como aliada inesperada

¿Qué ofrecen estos programas?

Demos en vivo de juegos de casino: los presentadores juegan en tiempo real a la vez que explican las mecánicas y estrategias de los juegos más famosos.

los presentadores juegan en tiempo real a la vez que explican las mecánicas y estrategias de los juegos más famosos.

Torneos: se hacen competiciones entre jugadores en las que suele haber grandes profesionales.

se hacen competiciones entre jugadores en las que suele haber grandes profesionales.

Explicaciones de estrategias: se desglosan las reglas e incluso estrategias más efectivas para juegos como el Póker o el Blackjack.

se desglosan las reglas e incluso estrategias más efectivas para juegos como el Póker o el Blackjack.

Apuestas deportivas: realización de análisis e incluso pronósticos sobre eventos desde la perspectiva de las apuestas.

¿Cómo impacta esto en los jugadores?

Un modelo de publicidad alternativa

Las restricciones a la publicidad del juego online se han endurecido enormemente en España en los últimos años, y apuntan a endurecerse aún más. La entrada en vigor de la conocida Ley de Regulación del Juego ha hecho que los operadores de juegos de azar y apuestas busquen otras formas de conseguir promoción, encontrando soluciones en nuevos campos como los programas de entretenimiento de casino TV Según el artículo de Julián Casado para Casinos-Online.es, una de las plataformas de referencia en información sobre casinos y entretenimiento digital, losse han consolidado como una vía legal para mantener el contacto con los usuarios en la franja nocturna. Casado, licenciado en Administración de Empresas y con más de una década de experiencia como especialista en marketing, destaca que estos formatos se han convertido en un canal clave para el sector, ya que ofrecen visibilidad a los operadores mientras entretienen e informan al público.El Real Decreto 958/2020 ha establecido restricciones muy duras para la publicidad de casinos online en España. Esta legislación ha prohibido la promoción directa de plataformas de juego durante la mayor parte del día, especialmente en horarios de máxima audiencia, lo que ha limitado las opciones tradicionales de publicidad que usaban las casas de apuestas en nuestro país. Los operadores de juegos de azar se han visto obligados a innovar para cumplir con la normativa y no perder el contacto con una audiencia clave para su crecimiento.Los anuncios de juegos de azar están restringidos y solo pueden emitirse de 1 a 5 de la madrugada, las promociones solo se pueden dar a clientes que lleven un mínimo de 30 días verificados en una plataforma de juego (aunque sigue habiendo bonos de bienvenida) y hay más restricciones. Por eso, los operadores han apostado con fuerza por los programas de casinos online, emitidos en las franjas horarias permitidas.Estos programas entretienen al público con propuestas de juego a la vez que ofrecen información educativa e importante sobre los juegos de azar, y también sobre el juego responsable. A través de un formato bastante accesible e incluso atractivo, permiten a los operadores atraer nuevas audiencias y educarlas para que sepan cómo se juega, pero también cómo deben hacerlo de forma responsable.Los programas de casinos online en televisión son otra forma de acercar el mundo de los juegos de azar al público de masas de manera responsable y totalmente legal. Para muchos, es un punto de partida con el que aprender cómo empezar a jugar en casinos, ya que ven los mecanismos de los juegos sin tener que implicarse en partidas.Algunos ejemplos claros de estos programas incluyen PlayUZU Nights, VIP Casino, Sportium TV u 888 casino TV. Cada uno tiene un enfoque diferente, pero todos se centran en crear un contenido atractivo y en el que no haya espacio para infracciones legales. Además, todos ellos suelen tener al menos una o dos de estas secciones:En estos programas no se promueven bonos ni ventajas que estén prohibidas por ley, cumpliendo con las restricciones del Real Decreto. Se incentiva el juego a través de la información y el entretenimiento, y no mediante la promoción.Los programas de casino TV están teniendo muy buena acogida entre el público nocturno. Son espacios que ofrecen otra forma de disfrutar y conocer el mundo de los casinos sin necesidad de registros y como meros espectadores. Además, suelen estar actualizados para tratar tendencias actuales, estrategias e incluso novedades. Siempre manteniéndose dentro de los márgenes de las leyes vigentes sobre la promoción del juego online.Que estén disponibles en televisión o incluso a través de plataformas de streaming o redes sociales hace que más jugadores puedan conocerlos y aprendan más sobre este sector. En este terreno digital hay más interacción, por lo que está cosechando más adeptos todavía que el formato televisivo de siempre. Al final, ambos campos hacen que más personas conozcan los juegos, cómo funcionan e incluso dónde pueden jugar y cómo jugar de forma responsable.Este enfoque innovador es la enésima manifestación de la creatividad que tienen las marcas cuando se enfrentan a restricciones. Han conseguido diseñar un modelo publicitario indirecto que ofrece un contenido de valor a la vez que da visibilidad a los casinos de internet, y todo de forma acorde a lo que dictan las leyes en España.Algo que puede servir de inspiración para otros sectores que tengan también restricciones legales en materia publicitaria, aunque podría llevar a choques por las mismas franjas horarias. No obstante, la clave de todo es el principio sobre el que se cimenta esta estrategia: el contenido de calidad, útil y entretenido, sin agresividad en materia publicitaria.Un nuevo sistema que se amolda a la situación actual del juego y que sirve para construir una nueva comunidad más informada, responsable y consecuente.