IU y el PCA rinden homenaje a las víctimas del franquismo en Montilla

Una caravana republicana recorrió ayer las calles de Montilla en el marco de las actividades organizadas pory elen Montilla con motivo del 14 de abril. La comitiva, formada por varias decenas de personas, partió a las 11.00 de la mañana desde el Paseo de Cervantes y finalizó en el cementerio municipal, donde se llevó a cabo una ofrenda floral en la fosa común.Durante el acto, en el que se rindió homenaje a las víctimas del franquismo y se leyó un manifiesto en defensa del sistema republicano,, portavoz del Grupo Municipal de IU en el, recordó que a las personas cuyos restos se encuentran en la fosa común del camposanto montillano "se les arrebató la vida por defender un sistema democráticamente elegido por todas y todos”.Con respecto a la, Rodríguez denunció la "falta de avances" en materia de memoria democrática por parte del equipo de gobierno que encabeza. “Llevamos todo el mandato pidiendo que trabaje para las labores de exhumación, identificación y proporción de una sepultura digna a todas las personas que descansan aquí”, señaló la edil.También denunció la portavoz de IU que, pese a haberse aprobado en pleno el, “ese cambio no se materializa” y “vemos cómo en la propia documentación del Ayuntamiento se siguen nombrando las plazas y las calles a las que ya se les ha cambiado el nombre con sus antiguas denominaciones en vez de con las nuevas”.La portavoz de IU insistió en la necesidad de seguir luchando por la recuperación de la memoria histórica y de reclamar responsabilidades. “Fueron personas que dieron su vida por el bien común. Y, eso, en los tiempos en los que estamos, es digno de señalar”, añadió Rosa Rodríguez.La edil montillana también defendió la instauración de una república como forma de gobierno más acorde con los valores democráticos actuales. “La monarquía es una forma de gobierno totalmente arcaica, anacrónica y corrupta. Tanto es así que han necesitado el blindaje jurídico a lo largo de todas las constituciones que ha tenido nuestro país”, apuntó Rodríguez, quien añadió que “en una sociedad democrática, no puede haber ciudadanos que gocen de estos derechos y otros que no los tengan”.En este sentido, reclamó la celebración de un referéndum. “Entendemos que el rey Felipe VI, en un ejercicio de dignidad, debería promulgar un referéndum para que el pueblo español pueda decidir si quiere regirse por la monarquía o por la república” y aseguró que la militancia de IU y del PCA “estará en el cementerio de Montilla cada 14 de abril para rendir homenaje a los que dieron su vida por la democracia y para pedir que ese referéndum se lleve a cabo”.Por su parte,, portavoz de las Juventudes Comunistas del PCA de Montilla, recordó que “Lenin decía que hay semanas en las que ocurren décadas y, desde el pasado 20 de enero, el mundo lleva meses en los que han ocurrido siglos prácticamente”, dijo en referencia a los cambios recientes que ha provocado a nivel internacional el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Chumacero subrayó que “la lucha de la clase obrera es ahora mismo más importante que nunca”, ante el empeoramiento de las condiciones sociales y económicas “a niveles que nunca antes habíamos visto y, por eso, llevamos meses en los que ocurren siglos”, insistió.Asimismo, el joven portavoz comunista defendió el modelo republicano como "única vía" para alcanzar una verdadera justicia social. “Desde el Partido Comunista defendemos que es la única manera en la que podremos conseguir los objetivos del proletariado sin recurrir a la explotación del tercer mundo, a través de mecanismos neocoloniales de explotación”, concluyó.