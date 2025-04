Éxito montillano en la Milla de Nueva Carteya

NOTA: Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico a montilladigital@gmail.com y este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración. Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico ay este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración.

La localidad de Nueva Carteya fue escenario este fin de semana de la vigésimo primera edición de su Milla Popular, una cita ya clásica dentro del Circuito Provincial de Carreras Populares de la, que reunió a cerca de 280 inscritos y volvió a ofrecer un gran nivel competitivo. En este marco, los deportistas montillanos firmaron una actuación sobresaliente, destacando en prácticamente todas las categorías y dejando claro que el atletismo de la localidad de la Campiña Sur goza de excelente salud.Uno de los momentos estelares de la jornada llegó con la prueba Élite Femenina, en la que la montillana, integrante dely actual presidenta del, demostró su dominio absoluto al revalidar el título conseguido el pasado año, imponiéndose con autoridad en una carrera de altísimo nivel.En la prueba Élite Masculina, también hubo representación montillana en el podio., igualmente del Trops Cueva de Nerja, logró una destacada tercera posición en una carrera marcada por el vibrante duelo entre Juan Ignacio Grondona y David Palacio, que se decidió en los últimos metros.El Club Atletismo Montilla, ely elfueron los principales estandartes del atletismo montillano en Nueva Carteya. En categoría Senior Femenina,(Los Califas-UCO) y(Los Califas) lograron la segunda y tercera plaza respectivamente, mientras que en la masculina,, del Club Atletismo Montilla, se coló en el podio con una meritoria segunda posición.Entre las más jóvenes,(Los Califas) se llevó el triunfo en la categoría Sub 20-23 Femenina. En las categorías Máster, la representación de Montilla fue igualmente fructífera., del Club Atletismo Montilla, consiguió la segunda plaza en Máster A Femenina, mientras que en la misma categoría masculina,, ambos del Atletismo Montilla, cruzaron la meta en séptima y octava posición.En Máster C Masculina,, también del Atletismo Montilla, fueron tercero y quinto, respectivamente. En Máster D,logró una destacada primera posición para el Atletismo Montilla, y(Club Los Califas) fue segunda en la femenina. Antonio Miguel Monserrat García, del, firmó una séptima posición.Además, en Máster E Femenina,subió al segundo peldaño del podio, y en la masculina,, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, fue tercero, seguido por(Atletismo Montilla), que concluyó séptimo. De igual modo, en la categoría Local Femenina, el nombre de(Atletismo Montilla) quedó grabado con letras de oro al proclamarse campeona ante su afición.Mención especial merece también la participación montillana en las categorías inferiores, donde la cantera volvió a dar la talla. En Sub-6 masculina,(Atletismo Montilla) subió a lo más alto del podio, seguido por su compañero de cluben duodécima posición.En Sub-10 Femenina,fue la gran protagonista al lograr el primer puesto, concompletando una gran actuación en quinta plaza. En la versión masculina,(Club Atletismo Montilla) firmó una quinta posición prometedora.En Sub-12 Femenina, el dominio fue total por parte del Atletismo Montilla:fue primera y, segunda. De igual modo,(Atlético Gran Capitán) finalizó en la duodécima posición.En la prueba masculina,(Club Atletismo Montilla) subió a lo más alto, con, cuarto y, séptimo. En Sub-16,fue cuarta en la categoría femenina, mientras que, del club Trotasierra Hornachuelos, se llevó el triunfo en la masculina.La XXI Milla Popular "Villa de Nueva Carteya" no solo dejó imágenes vibrantes sobre el asfalto cerrado al tráfico, sino también un balance muy positivo para el atletismo montillano, que continúa sumando resultados y experiencia en el exigente calendario provincial.