El sector del vino pacta una subida salarial del 3% y cambios en categorías laborales

Sindicatos y patronal han llegado a un principio de acuerdo sobre el nuevo Convenio Colectivo de Industrias Vinícolas, Licoreras y Alcoholeras de la provincia de Córdoba –más conocido como "Convenio de Vinos"– que tendrá una vigencia de dos años: 2025 y 2026.El responsable de Negociación Colectiva y Acción Sindical del Sindicato de Industria dede Córdoba,, señaló que el convenio incluye una subida salarial del 3 por ciento para cada uno de los años de vigencia del acuerdo. “Además de esta subida, hemos acordado una cláusula de revisión salarial anual conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo que si éste quedara por encima del 3 por ciento, los salarios se revisarían hasta alcanzar el índice”, explicó.“Cabe recordar que las personas trabajadoras del sector ya han experimentado este año una subida del 2 por ciento gracias a la cláusula de revisión salarial pactada en el anterior convenio”, puntualizó el responsable de CCOO, sindicato mayoritario en el sector del vino en la provincia.Además de la subida salarial, el preacuerdo alcanzado contempla no solo el mantenimiento de los permisos retribuidos ya incluidos en el anterior convenio sino su actualización conforme a la normativa vigente. En este sentido, el convenio incorpora medidas para la inclusión y protección contra el acoso del colectivo LGTBI.Una de las cuestiones más relevantes del preacuerdo es el cambio en las categorías laborales. “Se han eliminado las categorías de oficios auxiliares, como la de peón, y partimos de la categoría de oficial de tercera”, señaló Muñoz, quien puntualizó que también se ha establecido que el plus de transporte se incluya en la prima de productividad, con lo que será abonado en 12 pagas y no solo en once, como hasta ahora.Muñoz remarcó que “el convenio es un paso hacia la mejora de un sector muy importante en la provincia gracias a la subida del 5 por ciento que tendrán los trabajadores este año, y el 3 por ciento que tendrán en 2026, una subida que puede ser incluso mayor si a final de este año el IPC supera el 3 por ciento”.