El Club Baloncesto Montilla cae eliminado en la pelea por el título

Club Baloncesto Montilla 52 -- 61 Baloncesto Encinarejo

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza: Jorge Delgado (2), Javi Sánchez (2), Víctor Vega (3), Dani Delgado, Miguel Bellido, Daniel Delgado (5), Rafa Sánchez, Agus Mora (8), Mario Carmona (7), Javi Delgado (5), Rubén Garxía (20).

Unión Deportiva Baloncesto Encinarejo: Moyano, Carlos Enrique (14), Sergio zafra (3), Jaume (4), Pedro Guerrero (8), Víctor Copado, Jorge Muñoz, Álex Rubio, Antonio Rafael, Carlos García (11), Eduardo Correderas (17), José Carlos Ortíz (4).

Parciales: 13-13; 13-17; 12-17; 14-14.

Duro revés para el Sénior Masculino del. El conjunto vinícola no pudo mantener viva la eliminatoria de semifinales ante la Unión Deportiva Baloncesto Encinarejo, cediendo por 52-61 en el segundo encuentro disputado en el Pabellón Municipal de Montilla. Con esta derrota, sumada a la del primer partido en tierras encinarejenses, los dese despiden de la competición.La contienda comenzó con un ambiente festivo que se sumó a unos primeros compases igualados, aumentando las emociones generalizadas. La alternancia en el marcador se produjo durante todo el primer cuarto, visualizándose más acierto en la pintura que desde la zona exterior. A escasos segundos del final, una canasta local dejó el marcador empatado a 13 puntos.El segundo período mostró unas características similares. El juego se centró en las penetraciones a la zona para buscar el tiro. El perímetro no trajo buenas sensaciones a ninguno de los contendientes. Con esta perspectiva las distancias en el electrónico solo se produjeron en la recta final, con un mayor porcentaje de acierto mayor en los visitantes, sobre todo desde la línea de tiro libre. A consecuencia de ello, se llegó al descanso con un 26-30 a favor del cuadro foráneo.Tras el paso por vestuarios, la fluidez exterior permitió a Encinarejo aumentar la ventaja hasta los 11 puntos de diferencia en el ecuador del tercer acto. Los montillanos buscaron la reacción, solo encontrando anotación en jugadas aisladas y con demasiados errores en la fabricación del juego. No obstante, un arreón final por parte local, permitió reducir la ventaja visitante a menos de diez puntos.La batalla del último cuarto fue un querer y no poder por parte vinícola. La intensidad defensiva no fue suficiente, el Baloncesto Encinarejo encontró el aro con la frecuencia necesaria para mantener sus números en el encuentro y los nervios produjeron errores en la conducción de balón por parte local.A un minuto del final, varias canastas consecutivas dejaron la diferencia en tan solo seis puntos. Pese a ello, las faltas acumuladas en el bando montillano tuvieron respuesta desde el tiro libre de un Baloncesto Encinarejo que certificó la victoria y el pase a la gran final por el título.