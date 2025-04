El Centro de Transfusión de Sangre llevará a cabo una colecta en Montilla

El, dependiente de lade la, visita Montilla esta próxima semana para favorecer la donación de sangre entre sus vecinos. Del lunes 7 al miércoles 9 de abril, en horario de 17.30 de la tarde y hasta las 21.30 de la noche, un equipo médico se establecerá en el salón de actos del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", ubicado en la Ronda de Curtidores.En esta ocasión, y como novedad, Montilla refuerza su compromiso con la donación de sangre con la llegada del autobús para colectas del CTTC del, que estacionará mañana, a las puertas del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", en horario de 10.00 a 14.00 de la tarde.El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad,, y la coordinadora de Promoción y Donación del CTTC,, explicaron que la incorporación del autobús como "refuerzo" del habitual equipo profesional y técnico que se desplaza a Montilla partió como sugerencia de algunos de los propios donantes y ante el importante número de personas que cada tarde acude a donar, circunstancia que obliga a los donantes a guardar tiempos de espera."Estamos convencidos de que al incluir este horario de mañana, y con los recursos que ofrece nuestro autobús, con capacidad para albergar hasta cinco camillas de manera simultánea, daremos opción a nuevas donaciones por parte de personas que, por las tardes, no tienen esa posibilidad y a otros muchos habituales donantes que preferirán pasar por la mañana para evitar esos tiempos de espera", comentó Teresa Gómez.El pasado año, Montilla superó el millar de donaciones de sangre. Para uno de los profesionales habituales en el operativo que se desplaza a la ciudad,, "siempre tenemos aquí una gran acogida y, de hechom Montilla es uno de los pueblos de Córdoba con mayor tasa de donaciones a lo largo del año".El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba anima a los ciudadanos a colaborar de manera altruista con los bancos de sangre de todo el país, cuyo abastecimiento resulta fundamental de cara a atender enfermedades hematológicas tales como las anemias, las leucemias, los linfomas y la trombocitopenia, así como intervenciones de cirugía general.Los requisitos para poder donar son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.En todas las provincias andaluzas hay puntos para acudir a donar sangre con horarios flexibles, de manera que se pueda hacer una donación tras la jornada laboral o incluso los fines de semana. Las salidas diarias de las unidades móviles a los distintos municipios de la provincia de CórdobaLas enfermedades hematológicas tales como las anemias, las leucemias, los linfomas y la trombocitopenia son hoy el conjunto de patologías que más demanda de sangre presentan. En segundo lugar se encuentran las hemorragias, siendo en su mayoría digestivas. Le siguen en orden de frecuencia las prótesis articulares, los traumatismos y, en menor medida, el infarto agudo de miocardio, la sepsis y la cirugía en general.Los trasplantes, a pesar de que consumen muchas unidades de concentrados de hematíes, son en general las intervenciones que menos sangre demandan debido a su baja incidencia sobre el global de las intervenciones que se practican en los hospitales.En el proceso de donación se están produciendo cambios importantes orientados a obtener por separado los distintos componentes de la sangre (plasma, hematíes y plaquetas) con la finalidad de poder orientar cada donación a las necesidades de cada momento.