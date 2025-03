Un taller analiza los efectos positivos de la alimentación en la salud hormonal femenina

La Concejalía de Igualdad del, a través del, abordó ayer en un taller sobre salud hormonal femenina los beneficios de llevar a cabo una "alimentación consciente" especialmente durante la perimenopausia y la menopausia.Como parte de la oferta de actividades informativas vinculadas al programa, este taller impartido por la asesora nutricionalreunió ayer a una veintena de mujeres en torno a una charla sobre pautas y hábitos alimenticios saludables, como parte de un programa formativo que viaja por la provincia con la coordinación de la“De entrada, hay que recordar que la alimentación es un pilar importante para la salud, pero no el único: hay que hacer ejercicio físico, no sólo andar, también de fuerza; y llevar a cabo una buena gestión emocional”, comentó la monitora del taller, partidaria de “buscar el equilibrio en un conjunto de acciones que son las que nos ayudan a tener una buena salud”.Centrándose en la alimentación, la especialista aludió como primera medida “evitar alimentos que nos inflaman como procesados aunque sean ecológicos, refinados, aditivos y conservantes, para después ir introduciendo en nuestros menús alimentos fitoestrógenos, que son modulares hormonales que ayudan a aliviar los síntomas de la menopausia”, señalando “las hortalizas y muchas hoja verde, no tanto la fruta, como las mejores opciones”.En la apertura del taller, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad,, quiso agradecer la asistencia a esta nueva actividad que nace de “nuestro objetivo de procurar una programación de actividades municipales que sirvan para crear espacios de convivencia, espacios de apoyo y de sororidad entre las mujeres de Montilla”, en este caso orientada “a la formación alimentaria, como herramienta de prevención, para disfrutar de una buena salud”.Con este taller y con la actividad de aprendizaje y perfeccionamiento de ajedrez, que comienza el próximo jueves, el Centro de Información a la Mujer se adentra ya en una programación especial que culminará el 28 de mayo con la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.