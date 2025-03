Salesianos Montilla B conquista el Campeonato Provincial de Ajedrez por Equipos

Elacaba de sumar un nuevo e importante logro a su palmarés. Y es que el equipo Salesianos Montilla B ha logrado alzarse con el Campeonato Provincial de Ajedrez por Equipos de Córdoba, un hito que llena de orgullo a la entidad que preside José Antonio Ruz León y a la comunidad educativa delDesde el inicio del campeonato, el equipo ha demostrado su fortaleza en cada ronda, enfrentándose a rivales experimentados y manteniendo un alto nivel de competición. "Pero este logro no solo pertenece a quienes han disputado las partidas, sino también a las familias que han acompañado y apoyado al equipo en cada jornada, así como a los compañeros que, aunque no estuvieran sobre el tablero, han sido un pilar fundamental con su ánimo constante", reconocen desde la entidad.Este Campeonato Provincial de Ajedrez por Equipos es especialmente significativo si se tiene en cuenta que el Club Deportivo Salesianos Montilla cuenta con apenas tres años de trayectoria. A pesar de su corta historia, ha logrado consolidar un equipo competitivo, una cantera prometedora y, sobre todo, una comunidad de padres, monitores y alumnos unidos por la pasión por el ajedrez."Para muchos de los jugadores más jóvenes, este éxito representa una motivación extra para seguir entrenando y mejorando, demostrando que en este deporte no hay barreras de edad cuando hay talento y esfuerzo", sostienen desde el Club Deportivo Salesianos Montilla.Por su parte, el equipo Salesianos Montilla A también ha tenido una destacada actuación en la Liga Preferente, manteniéndose hasta la última ronda entre los primeros puestos y quedándose muy cerca del ascenso a la Liga Andaluza. Su desempeño ha sido una prueba de la calidad y el nivel de preparación que caracteriza al club."Ha sido una temporada intensa y desafiante, enfrentándonos a equipos con años de experiencia y mucha trayectoria", aseguran desde el Club Deportivo Salesianos Montilla, a la vez que avanzan que seguirán trabajando "con el mismo compromiso y dedicación", convencidos de que "cada esfuerzo tiene su recompensa".