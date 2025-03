Ripple: subidas y bajadas en un 2025 histórico para la criptomonedas

Factores actuales: de una subida récord a la recesión de XRP

Descenso en marzo y futuro incierto

Ripple o XRP es uno de los mejores ejemplos de los cambios en los valores de las criptomonedas durante el convulso inicio de 2025 en cuestión política. De un valor histórico con un incremento del 500% a una caída a casi la mitad, esta criptomoneda está siendo noticia. Conocer cómo funciona XRP es clave para entender su situación actual y posibilidades en el futuro a corto y medio plazo, dentro de un mercado cripto que ha ganado protagonismo con la victoria de Trump.La ventaja de Ripple es que su sistema de código abierto permite realizar transacciones internacionales de manera rápida, económica y eficaz, lo que la convierte en una herramienta ideal para ser utilizada en operaciones financieras de diversa índole. Su estabilidad se ha ganado la confianza de los usuarios, hasta el punto de convertirse en uno de los sistemas más populares a la hora de realizar cambios de moneda diarios entre las divisas convencionales y las electrónicas. Mientras que Bitcoin u otros títulos pueden tardar varios minutos en completar una transacción, XRP lo hace en apenas un segundo y tiene la capacidad de procesar hasta 1.500 operaciones simultáneamente. Esta ventaja convierte a Ripple en una opción altamente competitiva dentro del sector financiero.Otro aspecto diferenciador de XRP es que no se puede minar. En su lugar, Ripple elimina las monedas utilizadas en cada transacción una vez completada, lo que contribuye a la eficiencia que mencionamos. De esta manera, el proceso se optimiza a la vez que gana en seguridad. XRP, además, desempeña un papel clave como intermediario en el intercambio de monedas. Su versatilidad la convierte en una herramienta ventajosa para facilitar conversiones entre diferentes divisas. Una tecnología descentralizada permite a bancos y entidades financieras aprovechar esta infraestructura para mejorar sus operaciones internacionales, lo que supone una optimización de tiempos y costes. Se pone aquí sobre la mesa uno de los grandes logros de Ripple: conectar con eficiencia el mundo financiero real y el de las criptomonedas.El valor de XRP está determinado por múltiples factores de mercado. A finales de 2024, su valor se disparó, pasando de los 0,50 euros a una cifra superior a los 2 euros en tan solo unos meses. Las elecciones de Estados Unidos, celebradas en noviembre, y que dieron la victoria al republicano Donald Trump dispararon su valor. El motivo, la buena predisposición que el magnate neoyorquino había mostrado durante toda su campaña a favor de las criptomonedas. En febrero de 2025, el valor de Ripple se situó en 3,50 euros, lo que marcaba un récord dentro de la historia de esta divisa. Es un aumento del 500% en poco más de cien días, impensable para cualquier otro activo pero que sí que es posible en este sector. En general, el efecto Trump significó un aumento de todas las criptomonedas y XRP no escapó a esta tendencia alcista.A diferencia de otras criptos, Ripple presenta algunas particularidades que explican su alta volatilidad durante los últimos meses. El más importante corresponde a la batalla legal que la compañía mantiene con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esta disputa llegó a los Tribunales bajo el pretexto de que algunos ejecutivos de la plataforma habían utilizado la moneda para obtener un beneficio ilícito. Es un proceso que se inició en 2020 y que estaría llegando a su fin, según las últimas informaciones publicadas en marzo de 2025. En cualquier caso, los distintos fallos judiciales han sido beneficiosos para la compañía, factor que podría haber favorecido a la subida de XRP. Otra noticia positiva que ha sido ventajosa para la moneda es la incorporación de RippleNet como una red segura y eficaz para realizar pagos con esta divisa.De tocar su techo con un valor de 3,40€ a bajar un 50% en semanas. Durante el mes de marzo esta divisa ha experimentado una bajada cuyos motivos se deberían a factores más propios de la industria de las criptomonedas, y no a otros políticos o sociales que sí que influyeron en su crecimiento reciente. La ausencia de compradores está siendo un factor determinante, por lo que el volumen de venta es superior al de compra; y esto tiene una de las explicaciones de por qué baja XRP : el valor de la oferta y la demanda tradicional aplicado a las criptos.El comportamiento de las ballenas, que son aquellos usuarios (particulares o fondos) que disponen de un alto volumen de activos, también está influyendo en la bajada. Este grupo ha vendido de forma masiva, como estrategia para obtener beneficios a corto plazo, lo que a nivel financiero suele traducirse en una bajada de los precios.El valor de XRP es incierto, fruto de ser una de las criptomonedas más afectadas por factores externos. Para bien o mal, decisiones de unos pocos pueden influir notablemente en el valor de uno de los activos del Blockchain más particulares.