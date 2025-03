¿Qué nuevos juegos de azar han aparecido en el mercado español?

Plinko

Julia Moreno, experta en apuestas y juegos de casino en línea.

El mercado español de los juegos de azar se mantiene en constante evolución. Trae consigo novedades cada poco tiempo, tanto en sus características y tecnologías como en los juegos que ofrece a sus usuarios. Desde Lasapuesta.es han hecho una recopilación de los nuevos juegos de azar que están teniendo éxito en los casinos en línea.A pesar de que los desarrolladores de juegos lanzan nuevos títulos constantemente, éstos no llegan a España de la noche a la mañana. La legislación local hace que tengan que obtener una licencia, demostrando que cumplen con la normativa. Esto puede llevar a que los juegos tarden algo más en acceder al mercado español, pero lo hacen con todas las garantías.¿Cuáles son los últimos juegos que han triunfado en el país? Esto es lo que podemos sacar en claro de los casinos online españoles.Desde que llegó a España se ha convertido rápidamente en uno de los juegos más jugados. Con tan solo unos años de recorrido en el país, la simpleza y emoción de este juego han conquistado a muchas personas.Plinko tiene un funcionamiento muy sencillo. Los jugadores tienen que hacer una apuesta y esperar a que la bola caiga desde lo alto de la pirámide. Esta bola irá rebotando contra todos los obstáculos, cambiando su dirección aleatoriamente, hasta alcanzar los multiplicadores que hay en la zona inferior de la pantalla.Este juego ofrece premios muy llamativos e interesantes, y se ha vuelto increíblemente popular en parte a grandes jugadores que hacen streaming de sus partidas. Estos visionados permiten ver cómo se pueden ganar grandes premios en Plinko (y cómo también la suerte no acompaña suerte a los jugadores).Al igual que Plinko, Aviator ha ganado una gran reputación por ser un juego sencillo que ofrece grandes premios. Aviator ya tiene unos cuantos años entre nosotros, pero sigue siendo un juego muy fresco.Lanzado en plena pandemia, el juego del “aviador” cuenta con una interfaz muy sencilla en la que podemos ver información de las partidas pasadas y controles para poder hacer nuestras apuestas.Este tipo de juego, conocido como crash game, se basa en hacer una apuesta y retirarla antes de que el avión se estrelle. Mientras se mantenga en vuelo aumentará su multiplicador, por lo que es una prueba de coraje para quienes quieren conseguir grandes premios.Uno de los juegos de azar más clásicos ha conseguido una secuela. NetEnt lanzó en 2024 una nueva entrega de Starburst, Starburst Galaxy.El juego de NetEnt llegó a España pisando fuerte, y consiguió atraer las miradas de gran parte de los jugadores. Como el juego original, se trata de una tragaperras con un sistema de tipo cluster y un formato de 5x5 (expandible hasta 7x7) en el cual se pueden conseguir premios de lo más llamativos, con una ganancia máxima de 25.000 veces la apuesta.Starburst mantiene su temática estrellada, ahora llevando el juego hacia la galaxia. Este juego no se desliga de sus antepasados y mantiene muchos elementos visuales familiares, como los símbolos 7, el BAR y las gemas de colores.Aunque puede parecer desactualizado a nivel visual por sus figuras, es un juego que ha conquistado el corazón de muchos jugadores y también los ha atraído por las posibilidades que ofrece.Una ruleta europea combinada con características típicas de una máquina tragaperras. Mega Fire Blaze Roulette Live es una ruleta en vivo con funciones muy llamativas, un retorno por encima del 97% y premios que alcanzan hasta x10.000 la apuesta.Además de jugar a la ruleta como se hace tradicionalmente, en cada ronda se eligen 5 números especiales al azar, los cuales son rodeados por fuego. En caso de que uno de estos números haya coincidido con tu apuesta cayendo allí la bola se activará la ronda de bonificación. En este momento se habilitan minijuegos que ofrecen multiplicadores, dinero y desbloquean botes.Es un juego de lo más entretenido, y está haciendo las delicias de muchos jugadores españoles en los casinos en línea, que buscan emoción a la par que disfrutar de una experiencia más tradicional con un crupier real.