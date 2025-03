Montilla celebra 395 años como ciudad: la historia detrás de su título real

Montilla conmemora hoy el 395.º aniversario de la concesión de su título de ciudad a instancias del rey, un reconocimiento que marcó su historia y consolidó su importancia económica, demográfica y social en la Andalucía del siglo XVII."Pocos pueblos de la provincia pueden alardear de contar con un documento como el título de ciudad de Montilla de 1630, de enorme importancia porque reconocía su relevancia económica, demográfica y social", reconoció, profesor de Historia Económica en la Universidad de Murcia y experto en la concesión de títulos por la Corona durante la Edad Moderna.El investigador rambleño, que en 2016 ofreció una, explicó que "Montilla fue reconocida como ciudad, gracias a su especial dinamismo económico y a su relevancia demográfica, que la convertía en una de las más importantes de Andalucía en la época".El título de ciudad fue concedido por Felipe IV, también llamado, el 21 de marzo de 1630, a cambio de 22.000 ducados. Este privilegio otorgaba a Montilla facultades de autogobierno, administración local, elección de oficiales del concejo y jurisdicción en primera instancia, según detalla un informe delEl documento original, compuesto por cuatro folios de pergamino manuscritos con tintas metaloácidas, fue redactado en escritura cancilleresca de gran perfección. A su llegada a Montilla, el título fue objeto de algunos añadidos. Así, se incluyó al principio del documento dos iluminaciones correspondientes a las armas dely la imagen de la Inmaculada Concepción, realizadas por el pintorpor el precio de nueve reales y medio.A continuación,–quebajo el auspicio del marqués de Priego- mejoró la encuadernación original del documento con un soporte de madera recubierto de terciopelo carmesí y guardas de pergamino. El precio del trabajo fue de 20 reales. "Por último, se insertaron los cierres y las cantoneras de plata por el precio de 130 reales a cargo del platero, y se diseñó una caja que no se ha conservado", detallan desde el IAPH.El documento cuenta con unas dimensiones de 318 milímetros de alto por 215 de ancho y un grosor de 27 milímetros, conserva un sello original, pendiente de cera roja, que se custodia en una pequeña caja de estaño sobredorada y en cuya cara se aprecia la impronta de las armas simplificadas de Felipe IV. "El cuerpo del libro, realizado en pergamino, presentaba suciedad superficial, deformaciones y pequeñas pérdidas de soporte", detalla el informe del IAPH.De igual modo, la encuadernación presentaba desgastes en el tejido, algo característico de los terciopelos debido al roce, llegando en algunas zonas a la rotura de las fibras. "Estos desgastes se localizaban principalmente en la zona del lomo y en todo el perímetro del libro", indicaron las mismas fuentes, que aseguraron que tanto las cantoneras metálicas como la caja metálica que custodiaba el documento sufrían los efectos de la corrosión."El sello de cera, además de suciedad superficial, estaba fracturado y con pequeñas pérdidas de materia", indican desde el IAPH. Tras realizar los estudios pertinentes y someter la obra a un tratamiento de desinsectación y desinfección, los técnicos de la entidad procedieron a la reparación integral de la obra hace ahora once años.Finalmente, para mejorar el estado de conservación del título de ciudad, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico realizó una caja a medida rotulada en oro que, a juicio de los técnicos de esta entidad científica, "dota de unidad a todo el conjunto que conforma el documento".De este modo, este 395.º aniversario que se conmemora hoy representa una excelente ocasión para recordar la importancia de este documento y el papel clave de Montilla en la historia andaluza. La restauración del título a manos del IAPH no solo aseguró su preservación, sino que también permite que las generaciones futuras puedan conocer y valorar el legado de su ciudad.