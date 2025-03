Los prestigiosos premios 'Wines From Spain Awards' consagran a Bodegas Robles

Casi un siglo de historia

, santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y referente de la, se ha coronado esta semana en los prestigiosos Wines From Spain Awards , unos premios organizados por ICEX España Exportación e Inversiones y Mundus Vini, uno de los grupos editoriales más importantes del mundo del vino, en el marco de la Feria Internacional de Vinos Prowein 2025 , que tiene lugar en la ciudad alemana de Düsseldorf.En esta ocasión, el certamen ha contado con la participación de medio millar de muestras de vinos, evaluadas a ciegas por un jurado compuesto por más de treinta expertos internacionales, que han evaluado con las distinciones Gran Oro y Oro las mejores referencias del concurso, consolidando así su presencia en los mercados internacionales.La firma montillana ha sumado tres nuevos reconocimientos a su apuesta por la elaboración de vinos ecológicos de calidad. Así, Bodegas Robles ha recibido un Gran Oro por suy dos Oros, gracias aly alEn declaraciones a, gerente de la bodega, defendió que "estos nuevos reconocimientos refuerzan nuestra convicción de que cuanto más cuidamos la tierra, mejores vinos conseguimos". Y es que, para el bodeguero montillano, "no se trata solo de premios, sino de demostrar que un modelo basado en la sostenibilidad, la identidad y el respeto por Montilla-Moriles tiene proyección internacional".En el caso del Piedra Luenga Fino –que en mayo del pasado año ya logró una medalla de oro en el Concurso Internacional Ecovino de La Rioja , mientras que en septiembre fue distinguido con el sello 'Gusto del Sur' –, es un vino elaborado con uvas ecológicas de la variedad Pedro Ximénez, autóctona de la zona Montilla-Moriles, que envejece durante dos años en botas de roble americano bajo un velo de flor compuesto por las levaduras autóctonas presentes en los viñedos de Bodegas Robles."Las levaduras llegan a la bota adheridas a la piel de la uva, por eso, el cuidado ecológico y con cubierta vegetal de nuestro viñedo es tan importante, ya que es un vivero de levaduras y el responsable último de que nuestros vinos reflejen la autenticidad y la riqueza de su terruño", detalla, enóloga de la firma.A su vez, Bodegas Robles ha conseguido un Oro gracias a su, un vino dulce ecológico, elaborado con uvas pasificadas al sol, que despliega aromas de miel, membrillo y resina de cerezo, reflejando el equilibrio entre tradición y sostenibilidad, dos conceptos muy presentes en la filosofía de esta firma familiar fundada en el año 1927.El palmarés de Bodegas Robles en losse ha cerrado con otro Oro para el, un espumoso innovador que reinterpreta con elegancia la uva Pedro Ximénez, la variedad autóctona del marco Montilla-Moriles. Elaborado con el método tradicional, su burbuja fina envuelve los aromas de brioche y fruta madura que hacen de este vino una experiencia sorprendente."La Pedro Ximénez, uva emblemática de Montilla-Moriles, es el hilo conductor de estos vinos", reconoce Rocío Márquez, enóloga de Bodegas Robles, quien destaca que esta variedad es "una joya que nos permite explorar nuevas formas de expresar la esencia de nuestra tierra". Y es que, según subraya, "su versatilidad nos inspira para abrir nuevos caminos sin perder nuestras raíces"."Somos pioneros en la elaboración de espumosos con esta uva singular", destaca, por su parte, Francisco Robles, el visionario gerente de la bodega. "Su adaptabilidad y carácter excepcional se vuelve a demostrar en la magnífica evolución de nuestro espumoso, tan fresco, tan vivo y, a la vez, tan complejo, con tanta crianza", reconoce el máximo responsable de la firma, que está demostrando que el espumoso de uva Pedro Ximénez "es capaz de envejecer y mostrar de manera clara el territorio".Los vinos premiados en la última edición de loshan tenido una destacada presencia en, una de las ferias más importantes del sector. "Este reconocimiento subraya el potencial de Montilla-Moriles como referente internacional", destaca Francisco Robles.Organizados por, los premiosbuscan promocionar la calidad y variedad de los vinos españoles en el mundo. En la última edición, un jurado de expertos ha catado a ciegas 500 vinos de alta calidad para seleccionar a los ganadores de las distintas categorías.Bodegas Robles es una empresa familiar con casi un siglo de historia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. No en vano, la familia Robles se ha dedicado a la elaboración de vinos desde 1927. A finales de los años noventa, la tercera generación toma el relevo en la bodega e instaura el desarrollo sostenible como eje estratégico de la bodega.Pionera en la elaboración de vinos ecológicos y en la certificación de su huella de carbono, la bodega se ha consolidado como un referente en la generación de vinos con identidad que expresan el carácter de su terruño y un profundo respeto por el entorno natural.Este compromiso con la excelencia y la sostenibilidad ha sido ampliamente reconocido, obteniendo prestigiosos galardones como el, el, y el. En definitiva, como sostiene el gerente de la firma, Francisco Robles, "cuanto más cuidamos la tierra, mejores son nuestros vinos y más respetamos nuestras raíces".